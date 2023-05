La reprochable actitud Ailén Cova, la nueva novia de Alexis Mac Allister, a 6 meses del escandalo

Cami Mayan contó que el jugador le fue muy sincero, “Me dijo que no me quería más”, contó la mujer que atravesó unos tristes meses con la separación, pero que ganó mucha fama durante el Mundial mostrando sus looks y hoy es una figura de las redes.

a seis meses de ese escándalo, Cova volvió a sus redes y decidió compartir algo de su nueva vida junto al ex jugador de Boca Jrs. La rubia mostró una serie de fotos de sus lujosas vacaciones en una paradisíaca isla donde pasa sus días con el mar de fondo y palmeras con playa de arena blanca.

Conocé a Ailén Cova, la nueva novia de Alexis Mac Allister

La noticia de la separación de Alexis Mac Allister y Camila Mayan, sorprendió a todos pero más aún por los detalles del rompimiento.

Al parecer, todo se dio el 24 de diciembre cuando festejaban la navidad y el cumpleaños de la joven. El futbolista que ganó la copa del Mundo días antes en Qatar con el Seleccionado Nacional de Fútbol dejó a su novia.

¿El motivo? al parecer decidió jugársela por su verdadero amor: Ailén Cova, su amiga de toda la vida.

Ailén ya viajó a Inglaterra para mudarse con él, mientras su ex novia se instaló en Buenos Aires para continuar con su carrera como influencer, que comenzó mostrándo como se arreglaba antes de los partidos.

Ailén cerró sus redes sociales tras el escándalo, pero se pudieron conocer algunas cosas de la joven. Por ejemplo, que es Licenciada en Diseño de Indumentaria y Textil egresada de la Universidad Argentina De La Empresa (UADE) y que conoció a Alexis Mac Allister cuando ambos eran muy jovencitos y con el tiempo se habían convertido en grandes amigos.