Las fotos del cumpleaños de Ana donde Pampita reunió a sus ex Benjamín Vicuña y Moritán con sus parejas

Embed

La fiesta estuvo ambientada con motivos de Stitch, su personaje animado infantil preferido, muchos globos, cotillón, comida dulce, y todos los presentes le cantaron el feliz cumpleaños a Ana.

Vicuña también aprovechó para compartir el evento con sus hijos mayores, Bautista, Benicio y Beltrán fruto de su relación con Carolina Pampita Ardohain, de quien se separó en 2015 y mantiene al día de hoy una gran relación de familia.

Pampita incluso bancó públicamente a su ex tras aquel escandaloso posteo de la China Suárez donde cuestionó a Benjamín Vicuña en el rol de padre con términos muy duros, lo que motivó el fuerte enojo del actor con la madre de sus hijos Magnolia y Amancio.

"Siempre voy a hablar de lo buen padre que es porque es una realidad y me parecía el momento de decirlo porque se estaba especulando con que no que no era buen padre y la verdad que con mis hijos es un padre excelente. Yo hablo de mi realidad, mis hijos aman a su papá y lo admiran, esa es nuestra verdad de mi familia con Benjamín", dijo la modelo a su llegada a la Argentina tras pasar unos días de relax y diversión de soltera en Ibiza luego de separarse de Martín Pepa.

Mirá las imágenes del festejo de cumpleaños en familia de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán.

ana pampita cumpleaños moritan

ana pampita cumpleaños moritan 4

ana pampita cumpleaños moritan 3

ana pampita cumpleaños moritan 2

Qué dijo Pampita sobre los rumores de romance con Joaquín Furriel

Después de que Marcela Tauro aseguró en el programa Infama (América TV) que Pampita tendría un nuevo candidato en su vida y famoso, la modelo rompió el silencio.

La conductora vinculó sentimentalmente a la modelo con el actor Joaquín Furriel, a lo que Pampita rompió el silencio en LAM (América TV), en medio del revuelo mediático que generaron los rumores de romance.

"Me dio tanta intriga que fui hasta el Instagram de Furriel para ver si me había escrito, dije 'tal vez no me enteré de esto', pero no, no me escribió nada Furriel", contó la ex de Benjamín Vicuña.

"¡Noooo! Furriel, no me escribiste", dijo entre risas la modelo. "Ni se me había ocurrido Furriel, la verdad me dejaron pensando", lanzó pícara. Y agregó divertida: "Es conocido de hace muchos años, de administraciones anteriores. No estaba en mi radar, pero estaré más atenta".