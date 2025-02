La serie española de Netflix que todos están viendo y apenas tiene 9 capítulos.

Con solo nueve episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno, se convierte en una maratón ideal para los amantes del género. Cada capítulo deja una incógnita abierta, lo que hace imposible no presionar el botón de "siguiente episodio".

De qué trata la serie "Alma"

La historia sigue a Alma, una joven que sobrevive a un trágico accidente automovilístico en el que mueren la mayoría de sus compañeros. Al despertar en el hospital, se enfrenta a una aterradora realidad: no recuerda nada de su pasado ni del accidente. Al regresar a casa, se encuentra rodeada de recuerdos que no le resultan familiares y personas que afirman ser su familia y amigos, aunque ella no siente ninguna conexión con ellos.

Mientras lucha con la amnesia y el trauma, Alma empieza a experimentar pesadillas perturbadoras y visiones inexplicables. La sensación de que algo no encaja crece con cada episodio, llevándola a cuestionarse qué ocurrió realmente aquella noche fatídica y quién es ella en realidad.

Un elenco de lujo en Netflix

Mireia Oriol

Pol Monen

Álex Villazán

Javier Morgade

Nil Cardoner

María Caballero

Claudia Roset

Milena Smit

Elena Irureta

Marta Belaustegui

Josean Bengoetxea

Kándido Uranga

Alejandro Serrano

Por qué ver la serie "Alma" en Netflix

La serie, creada por Sergio G. Sánchez, quien ha trabajado en películas como El orfanato y Marrowbone, sigue un estilo narrativo que recuerda a las mejores historias de suspenso y terror psicológico. Estos son algunos de los elementos que hacen que Alma sea una de las ficciones más intrigantes en Netflix.

Si disfrutas de series como Dark, The OA o Élite, Alma es una opción perfecta. Su mezcla de misterio, thriller psicológico y un toque de horror la convierten en una producción difícil de abandonar una vez que comienza. Además, las actuaciones de Mireia Oriol y Pol Monen le da un realismo impactante a la historia, haciendo que el espectador se involucre emocionalmente con los personajes.