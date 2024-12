La serie de Netflix con Sydney Sweeney que no podés dejar pasar y tiene solo una temporada

De qué trata la serie Everything Sucks

La trama de Everything Sucks gira en torno a dos grupos de estudiantes inadaptados: el club de audiovisuales y el club de teatro, quienes no tienen la mejor relación al inicio, pero poco a poco sus caminos se cruzan. La serie se enfoca en cómo sus dinámicas cambian mientras enfrentan situaciones típicas de la adolescencia: amores no correspondidos, búsqueda de identidad y problemas familiares.

Aunque Everything Sucks no logró cautivar a la audiencia masiva en su estreno en 2018, los personajes entrañables y el enfoque nostálgico de los años 90 la convierten en una opción perfecta para los amantes del género juvenil y las series de corta duración.

Everything Sucks.jpg (Foto: Netflix)

Sydney Sweeney: una estrella en ascenso

Uno de los mayores atractivos de Everything Sucks es la presencia de Sydney Sweeney, quien interpreta a Emaline, una adolescente del club de teatro con una personalidad intensa y compleja. Sydney, conocida por sus roles en series como Euphoria y The White Lotus, logra destacar en esta producción a pesar de que su papel es menos conocido que los que le dieron fama mundial.

La interpretación de Sweeney en Everything Sucks muestra sus inicios como actriz prometedora. Su carisma y talento resaltan en cada escena, dejando en claro que se convertiría en una de las actrices más importantes de su generación.

Por qué fue cancelada Everything Sucks en Netflix

Antes de su estreno, Everything Sucks generaba grandes expectativas entre los ejecutivos de Netflix. Sin embargo, la serie no alcanzó las cifras de audiencia esperadas, lo que llevó a su cancelación tras una sola temporada. A pesar de esto, recibió críticas positivas tanto de la prensa especializada como de los usuarios que la disfrutaron.

Everything Sucks 1.jpg

Un elenco joven y talentoso

Además de Sydney Sweeney, el reparto de Everything Sucks está compuesto por jóvenes actores que logran dar vida a personajes memorables:

Jahi Di'Allo Winston

Peyton Kennedy

Rio Mangini

Quinn Liebling

Patch Darragh

Everything Sucks 2.jpg (Foto: Netflix)

Una serie que merece una segunda oportunidad

Aunque Everything Sucks no tuvo una segunda temporada, merece ser redescubierta. Para quienes disfrutan de series ambientadas en la década de los 90, con guiños a la cultura pop y problemas adolescentes reales, esta producción es ideal.

La banda sonora, los diálogos frescos y la ambientación nostálgica hacen que esta serie sea una experiencia entretenida. Además, los capítulos de corta duración permiten disfrutarla en una sola tarde.

Si sos fan de Sydney Sweeney, no podés dejar pasar la oportunidad de verla en uno de sus papeles más tempranos pero igualmente encantadores.

Embed

Por qué vale la pena ver Everything Sucks en Netflix

Nostalgia pura : La década de los 90 está muy bien representada, desde la música hasta los elementos visuales.

: La década de los 90 está muy bien representada, desde la música hasta los elementos visuales. Sydney Sweeney en ascenso : Su participación es un gran atractivo para los fanáticos de la actriz.

: Su participación es un gran atractivo para los fanáticos de la actriz. Historias auténticas : La trama aborda temas universales de la adolescencia como la aceptación, la amistad y la búsqueda de identidad.

: La trama aborda temas universales de la adolescencia como la aceptación, la amistad y la búsqueda de identidad. Personajes entrañables : Cada miembro del elenco aporta algo único a la historia.

: Cada miembro del elenco aporta algo único a la historia. Duración accesible: Sus 10 episodios de media hora son ideales para maratonear.

Si buscás una serie liviana pero significativa, Everything Sucks es una excelente opción para disfrutar en Netflix.