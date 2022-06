Y agregó: "Cuánto que beneficia a la sociedad el contrabandista con sus hechos de contrabando".

No es la primera vez que Maslatón declara de manera polémica en relación a temas impositivos. Cuando Javier Milei fue acusado de evación impositiva, Maslatón eligió una polémica manera de defenderlo. "No se si Javier Milei y su familia evadieron impuestos o no, pero si lo hicieron los felicito y los apoyo más que nunca".