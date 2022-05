Carlos Maslatón invitó a escribir "Milei 2023" en los billetes de 1.000 pesos

"Vamos a marcar todo el circulante monetario de billetes argentinos de 1000 pesos de papel falsificado por la Tesorería del Gobierno y por el nefasto Banco Central con un sello o con escritura a birome que diga MILEI 2023".

Inmediatamente algunos seguidores le advirtieron que era ilegal escribir los billetes, pero Maslatón ya estaba preparado para responder. También en las redes sociales contestó que no era delito.

"No podía fallar. Ya salió más de un boludo a decir que es "delito" escribir un billete falsificado por el BCRA con la frase MILEI 2023. Señores, no hay delito ni infracción alguna, no hay adulteración por escribir esa basura y si decidiésemos hasta quemarlos sería también legal".