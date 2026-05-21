La tendencia estética que promete resultados naturales sin pasar por el quirófano

La Dra. Cintia Burgos (MN 170198s) se consolidó como una de las grandes referentes de la medicina estética en Argentina gracias a una propuesta que revolucionó el sector: acercar tratamientos de excelencia internacional a miles de pacientes bajo el concepto de “exclusividad al alcance de todos”.
La Dra. Cintia Burgos (MN 170198s) se consolidó como una de las grandes referentes de la medicina estética en Argentina gracias a una propuesta que revolucionó el sector: acercar tratamientos de excelencia internacional a miles de pacientes bajo el concepto de “exclusividad al alcance de todos”.