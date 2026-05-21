En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
TENDENCIAS

La tendencia estética que promete resultados naturales sin pasar por el quirófano

La Dra. Cintia Burgos se consolidó como una de las grandes referentes de la medicina estética en Argentina gracias a una propuesta que revolucionó el sector: acercar tratamientos de excelencia internacional a miles de pacientes bajo el concepto de “exclusividad al alcance de todos”.

Banner Seguinos en google DESK
La tendencia estética que promete resultados naturales sin pasar por el quirófano

La Dra. Cintia Burgos (MN 170198s) se consolidó como una de las grandes referentes de la medicina estética en Argentina gracias a una propuesta que revolucionó el sector: acercar tratamientos de excelencia internacional a miles de pacientes bajo el concepto de “exclusividad al alcance de todos”.

Leé también Netflix estrena la última temporada de su serie más popular y es un fenómeno mundial
Netflix estrena la última temporada de su serie más popular y es un fenómeno mundial. (Foto: Archivo)
Con sedes en Flores, Nordelta y Lomas de Zamora, su centro médico combina innovación, formación constante y resultados naturales, convirtiéndose en uno de los espacios de medicina estética con mayor reconocimiento y movimiento del país, con más de 100 pacientes diarios. Elegida por figuras como Tamara Báez, Virginia Gallardo, Candelaria Tinelli, Nicki Nicole y Furia, la Dra. Burgos logró posicionarse como una profesional de referencia para artistas, influencers y pacientes que buscan armonizar su imagen sin perder naturalidad.

Entre los tratamientos más destacados se encuentran la rinomodelación, armonización facial, perfilado de labios, bioestimuladores de colágeno y toxina botulínica, todos realizados mediante procedimientos mínimamente invasivos, sin cirugía ni quirófano, con tiempos de aplicación rápidos y recuperación inmediata. La filosofía del centro prioriza resultados naturales, seguros y armónicos, respetando siempre la identidad de cada paciente. Con más de 40 profesionales en constante capacitación, su centro médico representa una nueva generación de medicina estética: cercana, accesible y enfocada en resultados de excelencia. Además de su reconocimiento profesional, la Dra. Burgos también se destaca por su fuerte compromiso social y humano.

WhatsApp Image 2026-05-20 at 21.15.30 (1)

Desde hace años impulsa una importante campaña de concientización y prevención contra el cáncer de mama, realizando eventos masivos que reúnen a pacientes que superaron la enfermedad, mujeres que buscan información y prevención, y numerosas figuras del espectáculo que se suman a acompañar la causa. Durante cada jornada se entregan órdenes gratuitas para mamografías y controles médicos a mujeres que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a ellos.

El último evento tuvo una convocatoria récord, consolidando una iniciativa que año tras año suma más personas y que convirtió a la Dra. Burgos en una de las pocas médicas del país en liderar una acción de este impacto dentro del ámbito de la medicina estética. Su filosofía, resumida en la frase “Enamorada de lo que hago”, refleja una manera de ejercer la medicina basada en la dedicación, la cercanía con el paciente y la búsqueda constante de resultados naturales y de excelencia.

WhatsApp Image 2026-05-20 at 21.15.29

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Dramático video: un maestro se desplomó frente a los alumnos durante un acto y murió
Truco viral: para qué sirve rociar vinagre y alcohol en las llaves de la casa y por qué lo recomiendan
Astrología: el Sol ingresa a Géminis y enciende el mes de la hiperconectividad, las ideas rápidas y el cambio mental

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar