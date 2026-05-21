La tendencia estética que promete resultados naturales sin pasar por el quirófano

Desde hace años impulsa una importante campaña de concientización y prevención contra el cáncer de mama, realizando eventos masivos que reúnen a pacientes que superaron la enfermedad, mujeres que buscan información y prevención, y numerosas figuras del espectáculo que se suman a acompañar la causa. Durante cada jornada se entregan órdenes gratuitas para mamografías y controles médicos a mujeres que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a ellos.



El último evento tuvo una convocatoria récord, consolidando una iniciativa que año tras año suma más personas y que convirtió a la Dra. Burgos en una de las pocas médicas del país en liderar una acción de este impacto dentro del ámbito de la medicina estética. Su filosofía, resumida en la frase “Enamorada de lo que hago”, refleja una manera de ejercer la medicina basada en la dedicación, la cercanía con el paciente y la búsqueda constante de resultados naturales y de excelencia.

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