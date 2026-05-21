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Cómo pedir la Prestación por Desempleo de ANSES y cobrar hasta $363.000 en junio 2026

Quienes hayan perdido su trabajo sin causa pueden solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES y cobrar un monto mensual con actualización vigente en junio 2026.

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Cómo pedir la Prestación por Desempleo de ANSES y cobrar hasta $363.000 en junio 2026

Cómo pedir la Prestación por Desempleo de ANSES y cobrar hasta $363.000 en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene habilitada la Prestación por Desempleo, una ayuda económica destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo sin causa justificada. El beneficio busca acompañar a quienes atraviesan una situación de desempleo formal, otorgando asistencia mensual mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

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En junio de 2026, los montos de la prestación oscilan entre aproximadamente $181.500 y $363.000 mensuales, dependiendo del salario y de los aportes realizados antes de la desvinculación laboral.

Uno de los puntos más importantes para acceder al beneficio es respetar el plazo establecido por ANSES: el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido o finalización del vínculo laboral. Si se supera ese período, el trabajador puede perder días de cobro de la prestación.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

La ayuda está dirigida a trabajadores registrados que hayan sido despedidos sin causa, incluidos:

  • Trabajadores permanentes
  • Empleados contratados bajo modalidad eventual
  • Trabajadores de la construcción comprendidos por el régimen específico

Para acceder, además, deben cumplirse determinados requisitos vinculados con los aportes realizados.

En el caso de trabajadores permanentes, se exige:

  • Tener al menos 6 meses de aportes, continuos o discontinuos
  • Que esos aportes se hayan realizado dentro de los últimos 3 años anteriores al despido

La cantidad de cuotas que recibirá cada beneficiario dependerá justamente del tiempo trabajado y de los aportes registrados.

ANSES DESEMPLEO

Qué documentos pide ANSES para hacer el trámite

Para iniciar la solicitud es obligatorio presentar documentación que demuestre la situación de desempleo.

Entre los papeles requeridos se encuentran:

  • DNI
  • Telegrama de despido
  • Carta documento
  • Nota de despido firmada por el empleador
  • Contrato vencido, en caso de trabajo a plazo fijo

En situaciones especiales, como quiebra de la empresa o cierre del empleador, ANSES puede solicitar documentación adicional para validar la desvinculación laboral.

Cómo hacer el trámite online

ANSES permite gestionar la Prestación por Desempleo de forma digital desde la plataforma Mi ANSES.

Para hacerlo, el trabajador debe:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
  • Ir a la sección “Prestación por Desempleo”
  • Completar el formulario correspondiente
  • Adjuntar la documentación solicitada
  • Confirmar la carga del trámite

Una vez presentada la solicitud, el organismo analiza la documentación y, si todo está correcto, aprueba el beneficio y habilita el cobro mensual.

Cómo hacer el trámite presencial

Quienes prefieran la atención presencial también pueden realizar la gestión en oficinas de ANSES.

En ese caso deberán:

  • Solicitar un turno previo
  • Presentarse con DNI y documentación original
  • Completar el trámite junto al personal del organismo

El turno puede obtenerse desde los canales oficiales de ANSES.

Cuánto paga la Prestación por Desempleo en junio 2026

El monto del beneficio se calcula tomando como referencia el 75% del mejor salario promedio mensual percibido durante los últimos seis meses trabajados.

Sin embargo, la prestación tiene límites mínimos y máximos definidos por la normativa vigente.

En junio de 2026:

  • Monto mínimo: $181.500
  • Monto máximo: $363.000

La cantidad de cuotas varía según los aportes acumulados antes del despido y puede extenderse desde 2 hasta un máximo de 12 meses.

Qué otros beneficios incluye la prestación

Además del pago mensual, quienes acceden a la Prestación por Desempleo mantienen otros derechos importantes.

Entre ellos:

  • Continuidad de la obra social
  • Cobro de asignaciones familiares
  • Cómputo del período para la futura jubilación

Esto significa que el tiempo durante el cual se percibe el seguro de desempleo continúa sumando dentro de la historia previsional del trabajador.

Qué pasa si se inicia el trámite fuera de término

ANSES aclara que el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido.

Si la solicitud se presenta después de ese plazo:

  • No se pierde el derecho al beneficio
  • Pero se descuentan los días demorados del período total de cobro

Por eso, el organismo recomienda iniciar la gestión lo antes posible y revisar previamente toda la documentación necesaria para evitar rechazos o demoras en la aprobación.

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