Oficial: el Gobierno Nacional hará un pago único para pensionados

Durante esta etapa final del cronograma, los depósitos alcanzan a distintos grupos de beneficiarios, entre ellos jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

La programación oficial fue diseñada tomando como referencia la terminación del DNI, mecanismo que se utiliza desde hace años para organizar la liquidación mensual de prestaciones sociales y previsionales.

El esquema cobra especial relevancia debido a que muchos beneficiarios perciben durante mayo no solo el haber actualizado, sino también el refuerzo extraordinario implementado por el Gobierno nacional para reforzar los ingresos de quienes cobran los montos más bajos.

Qué jubilados y pensionados cobran en los próximos días

De acuerdo con el cronograma difundido por ANSES, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y poseen documentos finalizados en 8 y 9 forman parte de los grupos habilitados para cobrar durante esta etapa del calendario.

La acreditación se realiza directamente en las cuentas bancarias informadas por cada beneficiario, permitiendo la disponibilidad inmediata de los fondos según las condiciones establecidas por cada entidad financiera.

Asimismo, los beneficiarios de asignaciones sociales también continúan cobrando conforme a la terminación de sus documentos.

Pagos previstos para el jueves 21 de mayo

Durante esa jornada reciben sus haberes:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo con DNI terminados en 8 y 9.

Titulares de AUH con DNI terminado en 8.

Titulares de AUE con DNI terminado en 8.

Pagos previstos para el viernes 22 de mayo

En la fecha siguiente están programados los depósitos para:

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo cuyos DNI terminan en 0 y 1.

Beneficiarios de AUH con DNI finalizado en 9.

Titulares de AUE con DNI terminado en 9.

Desde el organismo insistieron en que la acreditación se efectúa automáticamente y que los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de cobro mediante los canales oficiales habilitados.

El aumento de mayo impactó en todas las prestaciones

Uno de los puntos más importantes del mes fue la actualización de los montos previsionales y sociales. El incremento aplicado alcanzó al 3,4%, porcentaje que surge del mecanismo de movilidad vigente basado en la evolución de los índices inflacionarios informados oficialmente.

La actualización repercutió en todas las prestaciones administradas por ANSES, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Para millones de beneficiarios, esta modificación representa un ajuste destinado a sostener el poder adquisitivo frente al aumento sostenido del costo de vida registrado durante los últimos meses.

Cómo quedó la jubilación mínima tras la actualización

Con la aplicación del incremento correspondiente a mayo, la jubilación mínima registró una nueva recomposición y alcanzó los $393.250,17.

Sin embargo, para un amplio grupo de beneficiarios el ingreso final resulta superior debido a la continuidad del bono extraordinario otorgado por el Gobierno nacional.

Esta asistencia complementaria está dirigida principalmente a quienes perciben los haberes más bajos del sistema previsional y se liquida junto con la prestación mensual.

Montos vigentes para jubilados y pensionados

Los valores actualizados quedaron conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $393.250,17.

$393.250,17. Bono extraordinario: $70.000.

$70.000. Ingreso total para quienes cobran la mínima: $463.250,17.

$463.250,17. Jubilación máxima: $2.646.201,22.

La suma del haber actualizado y el bono permite que los jubilados comprendidos dentro del beneficio extraordinario superen los $463.000 durante mayo.

Las pensiones también recibieron una actualización automática

La movilidad mensual no solo impactó en las jubilaciones. Los distintos programas de pensiones administrados por ANSES también experimentaron una recomposición de sus valores.

Entre ellos se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación destinada a personas mayores que no reúnen los años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria.

Tras la actualización correspondiente al mes de mayo, la prestación alcanzó los $314.600,12.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez también registraron un incremento y pasaron a ubicarse en $275.275,12.

Estos ajustes se aplican automáticamente y no requieren ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios.

AUH y AUE: cuánto se cobra durante mayo

Las asignaciones sociales también fueron alcanzadas por la actualización mensual y reflejan los nuevos valores establecidos por ANSES para mayo.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasó a ubicarse en $141.312,64 por beneficiario.

No obstante, tal como ocurre habitualmente, los titulares reciben de forma mensual el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta de controles sanitarios y asistencia escolar.

Valores actualizados de las asignaciones

Los montos vigentes son los siguientes:

AUH: $141.312,64.

$141.312,64. Pago mensual directo del 80%: aproximadamente $113.050.

aproximadamente $113.050. AUH por Discapacidad: $458.354.

$458.354. Asignación Universal por Embarazo (AUE): $141.312,64.

La actualización beneficia a millones de familias que reciben asistencia económica mediante estos programas sociales y que utilizan esos recursos para cubrir necesidades esenciales vinculadas con alimentación, educación, salud y gastos cotidianos.

Cómo se acreditan los pagos y qué deben hacer los beneficiarios

ANSES recordó que todas las prestaciones continúan depositándose en las cuentas bancarias registradas por cada titular o, en los casos habilitados, en las billeteras virtuales asociadas al beneficio.

No es necesario solicitar turnos, completar formularios ni concurrir a oficinas para cobrar los haberes correspondientes al calendario mensual. La acreditación se realiza de manera automática según la fecha establecida para cada terminación de DNI.

Asimismo, el organismo recomienda verificar periódicamente los datos personales y de contacto registrados para evitar inconvenientes relacionados con la percepción de los beneficios.

Un cierre de mes con pagos clave para millones de argentinos

La confirmación del cronograma de ANSES aporta previsibilidad a millones de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que dependen de estos ingresos para organizar su economía familiar.

El cierre de mayo combina varios elementos relevantes: la continuidad del calendario de pagos, la aplicación del aumento mensual derivado de la movilidad previsional y la permanencia del bono extraordinario para quienes perciben menores ingresos.

Con haberes actualizados, bonos complementarios y acreditaciones programadas para los próximos días, la última etapa del mes se presenta como un período decisivo para gran parte de los beneficiarios del sistema de seguridad social argentino. Mientras continúan los depósitos según la terminación del DNI, miles de personas esperan la llegada de fondos que representan una herramienta fundamental para afrontar gastos esenciales y mantener cierta estabilidad económica en un contexto de permanente presión inflacionaria.