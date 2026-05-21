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El directorio del FMI se reúne para discutir el desembolso de US$1.000 millones a la Argentina

Lo anticipó el viceministro de Economía, José Luis Daza. El directorio del organismo tratará este jueves la segunda revisión del programa firmado con el país.

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El FMI analiza la revisión del acuerdo con la Argentina y el Gobierno espera un desembolso de US$1000 millones

El FMI analiza la revisión del acuerdo con la Argentina y el Gobierno espera un desembolso de US$1000 millones

El Gobierno nacional anticipó que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizará este jueves la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina, un paso clave para destrabar un nuevo desembolso por US$1.000 millones.

Leé también Cómo fue la operación que el Gobierno activó con el Tesoro de Estados Unidos para pagarle al FMI
La operación incluyó la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) para cubrir el pago de intereses de la deuda. (Foto: archivo).

La confirmación fue realizada por el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien en diálogo con El Cronista aseguró que el tratamiento del caso argentino ya ingresó en la agenda formal del organismo internacional.

“Hoy va a directorio la segunda revisión del FMI”, sostuvo el funcionario, en referencia a la auditoría vinculada al programa de facilidades extendidas firmado en abril de 2025 por US$20.000 millones.

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La portavoz del Fondo, Julie Kozack, ya había adelantado días atrás que la junta ejecutiva evaluaría esta semana la situación argentina, aunque hasta ahora no se había confirmado oficialmente la fecha de la reunión.

La revisión está atada al cumplimiento de metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas acordadas entre el Gobierno argentino y el organismo multilateral.

En caso de que el directorio apruebe el informe técnico, el país recibirá un nuevo giro de US$1.000 millones. Con ese desembolso, la Argentina ya habrá percibido cerca del 80% del total pactado en el acuerdo alcanzado durante la gestión de Javier Milei.

El Gobierno busca nuevas garantías internacionales

Además del avance con el FMI, Daza confirmó que el Ministerio de Economía trabaja para conseguir una garantía internacional por US$2.000 millones destinada a cubrir vencimientos de deuda.

Según explicó, el respaldo sería otorgado por el Banco Mundial junto al Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), aunque todavía resta la aprobación definitiva de sus autoridades.

“El Banco Mundial y MIGA nos otorgarán una garantía por US$2.000 millones. Ahora resta la aprobación del directorio”, indicó el funcionario.

Daza destacó además que este tipo de apoyo financiero resulta inusual para países con la calificación crediticia actual de la Argentina y aseguró que refleja la confianza internacional en el rumbo económico del Gobierno. “Se nos están abriendo fuentes de financiamiento todos los días. El programa económico argentino lo está viendo todo el mundo”, afirmó.

En paralelo, el viceministro sostuvo que el equipo económico ya comenzó a trabajar en el programa financiero previsto para 2027 con el objetivo de llegar a ese período “con un colchón” y evitar tensiones cambiarias o de deuda.

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