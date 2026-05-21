Excelente noticia de ANSES: el Gobierno pagará un bono superior a $ 650.000

De esta manera, jubilados, pensionados, titulares de AUH, beneficiarios de asignaciones familiares y otros programas sociales recibirán haberes con un incremento del 2,6%.

La actualización también impactará sobre las denominadas Asignaciones de Pago Único (APU), ayudas económicas que se otorgan una sola vez ante determinados acontecimientos familiares, como el nacimiento de un hijo, la adopción o la celebración de un matrimonio.

El beneficio que permitirá cobrar más de $650.000

Dentro de las Asignaciones de Pago Único, una de las más importantes es la Asignación Familiar por Adopción, destinada a acompañar económicamente a las familias que completaron un proceso de adopción de manera legal.

A partir de junio, este beneficio tendrá una actualización y pasará de $492.366 a $505.070, convirtiéndose en una de las ayudas económicas más elevadas que paga ANSES de manera extraordinaria.

Sin embargo, el monto total que recibirán algunos beneficiarios puede ser considerablemente superior, ya que esta asignación puede complementarse con otros pagos vigentes.

Por ejemplo, una familia que perciba la Asignación Universal por Hijo también cobrará el valor actualizado correspondiente a junio, que alcanzará los $115.968 por hijo.

A ello se suma la posibilidad de acceder al porcentaje retenido de la AUH durante el año anterior, siempre que se haya cumplido con la presentación de la documentación obligatoria.

El rol clave de la Libreta AUH para acceder al dinero retenido

Los titulares de la AUH reciben mensualmente el 80% de la prestación. El 20% restante queda retenido por ANSES hasta que se presenta la denominada Libreta AUH, documento que acredita el cumplimiento de controles sanitarios, vacunación y asistencia escolar de los menores.

Una vez presentada y aprobada la libreta, el organismo libera el monto acumulado correspondiente al período retenido.

En junio, quienes hayan realizado este trámite podrán acceder al pago total de la asignación, que asciende a $144.960 al considerar tanto el haber mensual como el porcentaje complementario retenido.

Esta situación genera que determinadas familias perciban simultáneamente:

La Asignación Familiar por Adopción.

La Asignación Universal por Hijo.

El complemento correspondiente al 20% retenido de la AUH.

La suma de estos conceptos permite alcanzar un ingreso aproximado de $650.030, convirtiéndose en uno de los pagos más elevados previstos por ANSES para el próximo mes.

Quiénes pueden solicitar la Asignación Familiar por Adopción

La prestación por adopción está destinada a diversos grupos contemplados dentro del sistema de seguridad social argentino.

Entre los potenciales beneficiarios se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La condición fundamental es que la adopción haya sido formalizada legalmente y que se presente toda la documentación exigida por ANSES dentro de los plazos establecidos.

Cómo realizar el trámite para cobrar la asignación

ANSES permite gestionar esta prestación mediante distintas modalidades. Los interesados pueden iniciar el procedimiento a través de canales digitales o realizarlo de forma presencial en las oficinas del organismo.

Para quienes opten por la atención presencial, el proceso contempla varias etapas:

Reunir toda la documentación requerida.

Solicitar un turno previo ante ANSES.

Presentarse en la oficina asignada en la fecha indicada.

Entregar la documentación correspondiente.

Realizar el seguimiento del expediente hasta obtener una resolución.

El organismo recomienda verificar previamente que los datos personales y familiares se encuentren actualizados en la base de datos para evitar demoras durante la evaluación del trámite.

La importancia de mantener actualizada la información familiar

Uno de los motivos más frecuentes de rechazo o demora en el otorgamiento de beneficios es la existencia de inconsistencias en los datos registrados.

Por esa razón, ANSES aconseja revisar periódicamente la información relacionada con:

Estado civil.

Datos de los hijos.

Domicilio.

Información laboral.

Datos de contacto.

Contar con información actualizada facilita la aprobación de asignaciones y evita inconvenientes al momento de solicitar prestaciones extraordinarias.

Libreta AUH: el documento indispensable para cobrar el complemento

La Libreta AUH continúa siendo uno de los requisitos más importantes para quienes desean percibir el porcentaje retenido de la asignación.

Este formulario cumple una doble función: por un lado, permite al Estado verificar la escolaridad de los niños y adolescentes; por otro, acredita que se realizaron los controles médicos y vacunaciones correspondientes.

Sin este documento, ANSES no libera el dinero retenido durante el año.

Por ello, miles de familias realizan cada año la presentación de la libreta para recuperar una suma significativa que complementa sus ingresos.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH por internet

Actualmente el trámite puede efectuarse de manera completamente digital mediante la plataforma Mi ANSES o desde la aplicación móvil oficial.

El procedimiento incluye las siguientes etapas:

1. Ingresar a Mi ANSES

El titular debe acceder utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

2. Verificar la información registrada

Dentro de la sección “Hijos”, se debe seleccionar la opción “Libreta AUH” para revisar si existen datos pendientes de actualización.

3. Descargar el formulario

Si corresponde completar información, el sistema permitirá generar y descargar la libreta.

4. Obtener las certificaciones necesarias

Una vez impresa, la libreta debe ser firmada y certificada por la institución educativa y por el centro de salud correspondiente.

5. Digitalizar el documento

Después de completar el formulario, es necesario tomar una fotografía clara y legible.

ANSES recomienda que:

El documento se encuentre sobre una superficie plana.

La imagen tenga buena iluminación.

No existan sombras ni arrugas.

El archivo sea JPG.

El tamaño no supere los 3 MB.

6. Cargar la documentación

Finalmente, el beneficiario deberá volver a ingresar a Mi ANSES y adjuntar la imagen en el apartado destinado a la Libreta AUH.

Una vez validada la información, el organismo procesará el trámite y habilitará el pago correspondiente.

Un alivio económico para miles de familias

En un contexto marcado por la actualización permanente de los precios y la necesidad de reforzar los ingresos familiares, la combinación de prestaciones que ANSES abonará en junio representa una ayuda importante para numerosos hogares argentinos.

La posibilidad de acceder simultáneamente a la Asignación Familiar por Adopción, la AUH actualizada y el 20% acumulado liberado mediante la Libreta AUH permitirá que algunos beneficiarios superen los $650.000 en un único pago.

Aunque se trata de una situación específica que depende del cumplimiento de determinados requisitos, el beneficio se convierte en una de las asistencias económicas más relevantes previstas para el próximo cronograma de pagos del organismo previsional.