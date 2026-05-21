El beneficio de ANSES que más esperan las familias volvió a aumentar

La decisión busca mantener el poder adquisitivo de las familias frente al incremento sostenido del costo de vida, especialmente en aquellos hogares que deben afrontar gastos adicionales derivados de tratamientos médicos, medicamentos, rehabilitación, transporte especializado y acompañamiento terapéutico.

Con este reajuste, la prestación alcanzará uno de los montos más elevados dentro del sistema de asignaciones familiares administrado por el organismo previsional.

Cuál será el nuevo valor de la AUH por discapacidad

A partir de junio de 2026, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad tendrá un valor bruto de $471.915.

Sin embargo, como ocurre habitualmente con este beneficio, el monto no se paga en su totalidad cada mes. ANSES mantiene vigente el mecanismo mediante el cual retiene una parte de la prestación hasta que el titular presente la documentación obligatoria correspondiente.

De esta forma, el nuevo esquema quedará conformado de la siguiente manera:

Monto bruto total: $471.915.

$471.915. Pago mensual directo: $377.532.

$377.532. Importe retenido: $94.383.

La suma retenida representa el 20% del beneficio y permanece acumulada hasta que la familia complete los requisitos exigidos por el organismo.

Este sistema fue implementado con el objetivo de garantizar el cumplimiento de controles sanitarios y educativos fundamentales para niños, niñas y adolescentes alcanzados por la prestación.

La Libreta AUH sigue siendo clave para cobrar el 100% del beneficio

Uno de los aspectos más importantes para los beneficiarios continúa siendo la presentación de la Libreta AUH.

Se trata del documento mediante el cual las familias deben acreditar una serie de condiciones exigidas por ANSES para acceder al cobro del porcentaje retenido durante el año.

Entre los requisitos que deben certificarse figuran:

Asistencia regular a establecimientos educativos.

Controles médicos periódicos.

Cumplimiento del calendario nacional de vacunación.

Seguimiento sanitario correspondiente según la edad del menor.

Una vez presentada la documentación y validada por el organismo, el dinero retenido es liberado y depositado al titular de la asignación.

Para muchas familias, este pago acumulado representa un ingreso significativo que suele destinarse a gastos extraordinarios, equipamiento médico, tratamientos especializados o necesidades educativas.

Los beneficios alimentarios también recibirán un ajuste

El incremento anunciado no solo alcanzará a la AUH por discapacidad.

Las familias que reúnen las condiciones establecidas también perciben otras ayudas complementarias destinadas a garantizar una adecuada alimentación durante las distintas etapas de crecimiento de los niños.

Entre ellas se encuentran la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, programas que continuarán acreditándose automáticamente junto con la prestación principal.

La actualización de junio también impactará en estos beneficios, generando un alivio adicional para los hogares que enfrentan mayores dificultades económicas.

Nuevos valores de la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar constituye uno de los principales instrumentos de asistencia alimentaria implementados por el Estado nacional.

Su objetivo es facilitar el acceso a productos básicos y contribuir a una nutrición adecuada para niños y adolescentes.

Con la actualización prevista para junio, los montos quedarán establecidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Hogares con tres hijos o más: $149.425.

Estos importes se acreditan directamente junto con el resto de las prestaciones sociales sin necesidad de realizar solicitudes adicionales, siempre que el beneficiario continúe cumpliendo las condiciones exigidas por el programa.

La asistencia resulta especialmente relevante para las familias que deben afrontar gastos permanentes vinculados a tratamientos de salud y cuidados especiales asociados a situaciones de discapacidad.

También aumenta el Complemento Leche

Otro de los beneficios que experimentará una actualización será el Complemento Leche.

Este programa forma parte de las políticas de apoyo nutricional destinadas a garantizar una adecuada alimentación durante las primeras etapas de desarrollo infantil.

Desde junio de 2026, el monto ascenderá a $54.665.

Al igual que ocurre con la Tarjeta Alimentar, el pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria del beneficiario y no requiere la realización de trámites específicos para quienes ya forman parte del programa.

La combinación de estas ayudas permite reforzar los ingresos familiares y aliviar parte de los gastos cotidianos vinculados a la alimentación.

Quiénes pueden solicitar la AUH por discapacidad

La AUH por discapacidad está destinada a familias que tengan a cargo hijos con discapacidad debidamente acreditada ante los organismos competentes.

Para acceder al beneficio es necesario cumplir con las condiciones establecidas por ANSES y presentar la documentación correspondiente que certifique la situación del menor.

A diferencia de otras asignaciones, esta prestación contempla características particulares vinculadas a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, motivo por el cual posee valores considerablemente superiores a los de la AUH tradicional.

El objetivo es brindar un respaldo económico que permita afrontar gastos que muchas veces exceden ampliamente los costos habituales de crianza.

Además, la continuidad del beneficio depende del cumplimiento de los controles sanitarios y educativos exigidos por el organismo, aspecto que se verifica mediante la Libreta AUH.

El beneficio diferencial para determinadas regiones del país

ANSES también ratificó la continuidad de los montos especiales destinados a beneficiarios alcanzados por la denominada Zona 1.

Esta categoría contempla regiones donde las condiciones geográficas, climáticas y económicas generan mayores costos de vida, razón por la cual se aplican valores superiores a los vigentes en el resto del país.

Principalmente, el beneficio alcanza a distintas localidades de la Patagonia y otras zonas consideradas desfavorables.

Para estos casos, los importes previstos para junio serán significativamente más elevados.

Los valores quedarán establecidos de la siguiente manera:

Monto bruto: $613.489.

$613.489. Pago mensual directo: $490.791,20.

$490.791,20. Retención anual: $122.697,80.

La diferencia respecto del régimen general busca compensar parcialmente las mayores erogaciones que enfrentan las familias residentes en esas regiones.

Un requisito importante para percibir el adicional regional

Desde el organismo previsional recordaron que el acceso al diferencial por Zona 1 se encuentra sujeto a determinadas condiciones administrativas.

Entre ellas, se destaca la necesidad de percibir la prestación a través de una cuenta bancaria habilitada y cumplir con los requisitos territoriales establecidos por ANSES.

Por ese motivo, resulta fundamental que los beneficiarios mantengan actualizados sus datos personales y bancarios para evitar inconvenientes en la liquidación de los haberes.

La verificación periódica de la información registrada permite garantizar el correcto pago de las prestaciones y prevenir demoras en la acreditación de los fondos.

Cómo seguirá la actualización de las prestaciones durante 2026

La AUH por discapacidad forma parte del conjunto de beneficios que continúan ajustándose mediante el sistema de movilidad mensual implementado por ANSES.

Bajo este esquema, cada nueva variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC impacta posteriormente en los valores de las asignaciones y programas sociales.

Esto significa que tanto la prestación principal como los refuerzos alimentarios asociados seguirán registrando modificaciones periódicas a lo largo del año, acompañando la evolución de la inflación.

Para las familias beneficiarias, estas actualizaciones representan un mecanismo fundamental para preservar el poder de compra de la asistencia estatal frente al aumento constante de precios en rubros esenciales como alimentos, medicamentos, transporte y servicios.

Mientras tanto, el incremento de junio se perfila como una de las principales novedades del calendario de pagos de ANSES, elevando los montos de la AUH por discapacidad y fortaleciendo también las ayudas alimentarias que complementan los ingresos de miles de hogares argentinos.