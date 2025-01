La Tora reveló el doloroso motivo por el que terminó su relación con Pablo: "Desilusión y dolor"

Sin embargo, ella decidió enfrentarlo y preguntarle un dato que él le confirmó y ese fue el fin del vínculo.

“Terminamos por cosas que yo no podía darle por una cuestión de acuerdos que no se cumplieron”, sostuvo.

“Nosotros teníamos una relación abierta, teníamos acuerdos. Él rompió un acuerdo y a mí no me interesó seguir”, indicó.

“Le preguntó, me lo contó. Fue tanta la desilusión y el dolor que dije…”, explicó y agregó: “le pedí dos cosas nada más, si vos rompes una, de tantas cosas que tenés piola, no me interesa a mí”.