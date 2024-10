La Tora reveló la amenaza que recibió tras la pelea con Nacho y la fuerte decisión que tomó

Pero la cosa no quedó ahí para los fans del ex Gran Hermano. La Tora contó al aire que amenazaron con filtrar su número de teléfono.

“El otro día que pasó todo el quilombo con Nacho, me mandan un mensaje en el que me dicen: ‘hay dos personas del fandom de Nacho que tienen tu número y están diciendo que lo van a filtrar’”, contó la ex hermanita.

“Entonces, borré más de 6 mil conversaciones de Instagram, por las dudas”, reveló la rubia por miedo a que la hackeen.

“A mí el WhatsApp me chupa un hu… el Instagram es el problema”, dijo ella revelando dónde estaba lo jugoso.