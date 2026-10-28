El llamativo gesto de Daniela Christiansson que despertó fuertes versiones de acercamiento con Wanda Nara

A esta posibilidad se suma un dato que no pasó inadvertido: la reciente mudanza definitiva de Christiansson a la Argentina junto a sus hijos, Elle y Lando. La llegada de la familia al país volvió a poner el foco sobre el presente de la modelo y sus posibles proyectos laborales.

Además, tiempo atrás, la pareja de Maxi López había manifestado su predisposición a compartir un proyecto televisivo con Wanda Nara, la madre de los tres hijos mayores del exfutbolista.

En tanto, la realidad es que por ahora la publicación de Christiansson no confirma su incorporación al reality, pero alcanzó para encender las versiones sobre un posible encuentro televisivo entre ambas.

Qué dijo Daniela Christiansson cuando le consultaron si trabajaría con Wanda Nara

Después de un año separados por la distancia y varios meses de preparativos, Daniela Christiansson llegó finalmente a la Argentina junto a sus hijos, Elle y Lando, y su mamá, para comenzar una nueva etapa familiar junto a Maxi López. En su primera entrevista tras arribar al país, la modelo sueca habló de su relación con el exfutbolista, enfrentó las versiones de crisis sentimental y sorprendió al referirse a Wanda Nara y a la posibilidad de trabajar con ella.

El sábado 10 de octubre, el equipo de Intrusos (América TV) estuvo en el aeropuerto de Ezeiza para registrar la llegada de la familia. Allí, el cronista Alejandro Guatti conversó con la pareja, mientras Maxi López recibía emocionado a sus seres queridos después de tantos meses de separación.

“Llegaron para quedarse, ya cerramos la casa en Suiza. Esperaba mucho este momento”, expresó el exdelantero, que no ocultó su felicidad por el esperado reencuentro.

Por su parte, Daniela Christiansson destacó el esfuerzo que hicieron para atravesar este período lejos uno del otro. “Pasamos un año a la distancia pero lo logramos, lo supimos superar bien”, aseguró.

Además, la modelo fue consultada por las versiones que pusieron en duda la continuidad de su relación. Sin vueltas, desmintió que la distancia hubiera afectado el vínculo y explicó cómo mantuvieron el contacto durante ese tiempo. “Los rumores de separación nunca los sentí, estaba todo el día hablando con mi hombre y nunca sentí la distancia entre nosotros”, afirmó.

Pero otro de los momentos destacados de la entrevista llegó cuando le preguntaron por Wanda Nara, expareja de Maxi López. Aunque reconoció que actualmente no tiene contacto con la conductora, dejó en claro que no tendría problemas en compartir un ámbito laboral con ella.

“Vi MasterChef mientras estaba Maxi. No tengo contacto con Wanda, pero no tengo problema con ella, obvio que hablaría”, sostuvo.

Finalmente, ante la posibilidad de participar en una futura edición de MasterChef Celebrity, Daniela no cerró la puerta y respondió con entusiasmo: “No sé, puede ser, ¿por qué no?”.

Así, mientras la familia comienza una nueva vida en la Argentina tras dejar Suiza, también quedó abierta la posibilidad de que la modelo se sume al reality gastronómico que conduce Wanda Nara.