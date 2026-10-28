La drástica decisión que lo cambia todo para la China Suárez y Mauro Icardi: "Ella ya..."

Y aportó otro dato: "Ella ya habló en el chat de madres, todo, ya está incluida nuevamente en el colegio. Estuvieron con una maestra particular todos estos meses en la casa de los sueños".

Esto planteó una certeza sobre el futuro de la pareja que estaría nuevamente en la Argentina durante un tiempo tras la experiencia europea. “Eso haría pensar que no se van a ir del país porque él no consigue el club”, observó el conductor Rodrigo Lussich sobre el tema.

En cuanto al futuro de Mauro Icardi en el fútbol, Natalie Weber marcó que el futbolista ya viene de una larga inactividad despuúes de finalizar su contrato con el Galatasaray a fines de junio: “Por ahora no hay novedades”, aseguró.

El doloroso gesto de Mauro Icardi en el cumpleaños de su hija Isabella tras el emotivo mensaje de Wanda

En el día del cumpleaños de Isabella, Wanda Nara publicó un mensaje que desató controversia y volvió a poner bajo la lupa la actitud de Mauro Icardi, quien sigue en su lucha por compartir la crianza de sus hijas.

“Hace 10 años, nacía en Milán Isabella, mi 5ta hija. No conozco ni voy a conocer un amor más grande que este. Gracias por ser la nena más dulce y buena. Deseo que siempre seas así de feliz. Te ama mucho, tu mamá”, escribió la conductora de MasterChef Celebrity.

La dedicatoria especial para su hija continuó con otras palabras que reflejaron el lugar especial que ocupa Isabella entre sus hermanos.

“Isi, sos nuestro todo. Llegaste para complementarnos y llenarnos de un amor todavía más grande. Siempre vas a ser nuestra pequeña, la más consentida, la más mimada y protegida. Porque hay algo que nunca va a cambiar: todos nosotros daríamos la vida por vos”, agregó emocionada.

Sin embargo, la falta de un saludo público de Icardi hacia la pequeña no pasó inadvertida en medio del conflicto familiar que mantiene enfrentados a la expareja desde hace tiempo.