La inesperada revelación del Cuti Romero sobre la final del Mundial: la lesión que ocultó y los problemas del plantel

“En la final no pasó nada. Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral. España hizo bien las cosas”, remarcó Romero, antes de profundizar en las severas dificultades físicas que arrastraba la plantilla en la recta final de la competencia: “Nos costó desde lo físico todo el Mundial. Varios llegamos con lo justo, como yo”.

Para graficar el desgaste colectivo del grupo, el cordobés enumeró los contratiempos que sufrieron otros referentes titulares durante la Copa del Mundo: la fisura en una costilla de Leandro Paredes, sumada a las molestias que padecieron Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico. En ese sentido, el defensor cerró su balance remarcando el compromiso de todo el plantel al asegurar que dieron “hasta lo último que teníamos” para defender el título.