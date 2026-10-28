La inesperada revelación del Cuti Romero sobre la final del Mundial: la lesión que ocultó y los problemas del plantel

A más de tres meses de la final del Mundial 2026 disputada en Nueva Jersey, la derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante España en el tiempo suplementario continúa generando repercusiones. En un contexto donde los hinchas reviven de manera constante las alternativas del duelo decisivo comandado por el equipo de Luis de la Fuente, Cristian "Cuti" Romero reapareció con un revelador testimonio que explica las condiciones físicas en las que saltó al campo de juego y por qué debió ser reemplazado durante el partido.