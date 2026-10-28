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La inesperada revelación del Cuti Romero sobre la final del Mundial: la lesión que ocultó y los problemas del plantel

Cuti Romero reveló el calvario físico que vivió para jugar la final del Mundial ante España. ¿Qué dijo el actual capitán de la Selección Argentina?

Cuti Romero reveló el calvario físico que vivió para jugar la final del Mundial ante España. 

Cuti Romero reveló el calvario físico que vivió para jugar la final del Mundial ante España. 

A más de tres meses de la final del Mundial 2026 disputada en Nueva Jersey, la derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante España en el tiempo suplementario continúa generando repercusiones. En un contexto donde los hinchas reviven de manera constante las alternativas del duelo decisivo comandado por el equipo de Luis de la Fuente, Cristian "Cuti" Romero reapareció con un revelador testimonio que explica las condiciones físicas en las que saltó al campo de juego y por qué debió ser reemplazado durante el partido.

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El defensor central del seleccionado nacional rompió el silencio en el programa Los Edul y dio detalles de la severa complicación física que se desencadenó tras el cruce de semifinales frente a Inglaterra: “Después de Inglaterra tuve un problema en el tendón de Aquiles que hasta el día de hoy lo tengo. No pude entrenar en casi ninguno de los días previos a la final. Llegué con lo justo”, confesó el cordobés.

Pese al panorama adverso y a la falta de rodaje en los ensayos previos al cruce ante la Roja, el zaguero asumió el riesgo de decir presente en el compromiso más importante del certamen. “Jugué como jugué, con un par de pastillas e infiltrado. No me dio más el cuerpo para el segundo tiempo”, admitió sobre el esfuerzo realizado antes de ser sustituido. Además, agregó sobre la frustración de competir en ese estado: “Ya te da bronca entrar a jugar condicionado en un partido como lo es una final del mundo. Te da un poco de bronca, pero uno siempre quiere estar. Dentro de todo me sentía para jugar y quise estar”.

Qué dijo Cuti Romero sobre las teorías conspirativas y los lesionados de Argentina en la final

Durante la misma entrevista, el marcador central desestimó de manera categórica las versiones y especulaciones que cobraron fuerza en plataformas digitales tras la definición del torneo, asegurando que no ocurrió nada anómalo dentro de la cancha.

“En la final no pasó nada. Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral. España hizo bien las cosas”, remarcó Romero, antes de profundizar en las severas dificultades físicas que arrastraba la plantilla en la recta final de la competencia: “Nos costó desde lo físico todo el Mundial. Varios llegamos con lo justo, como yo”.

Para graficar el desgaste colectivo del grupo, el cordobés enumeró los contratiempos que sufrieron otros referentes titulares durante la Copa del Mundo: la fisura en una costilla de Leandro Paredes, sumada a las molestias que padecieron Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico. En ese sentido, el defensor cerró su balance remarcando el compromiso de todo el plantel al asegurar que dieron “hasta lo último que teníamos” para defender el título.

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