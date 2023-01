La tremenda reacción del policía que custodiaba a Máximo Thomsen durante el juicio

“Ayer, el efectivo que tenía a su cargo a Máximo Thomsen, lloró durante toda la declaración. No quería que lo viéramos, por supuesto, pero las lágrimas no se pueden contener. Se tuvo que limpiar con el barbijo. ¿Cómo puede ser que un efectivo que no está involucrado, solo esté a cargo, no pueda contener las lágrimas y un acusado no?”, se preguntó la notera de ese canal de televisión.

Aseguran que Máximo Thomsen también lagrimeó durante esa declaración pero todo quedó oculto detrás del barbijo que portan.

La actitud de Máximo Thomsen que sorprendió durante la declaración del papá de Fernando Báez Sosa

Comenzó el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa asesinado en 2020 en una salida de un boliche en Villa Gesell. En la primera jornada declaró el papá del joven y sorprendió la actitud de unos de los acusados.

Máximo Thomsen es el rugbier que está más complicado por las pruebas que otorgaron las cámaras de seguridad y se mostró quebrado en llanto cuando comenzó a escuchar la declaración de Silvino Báez, el papá de Fernando.

Según el canal de noticias TN, el joven se secó las lágrimas mientras el hombre relataba el horror que vivió cuando la policía le informó que su hijo había sido asesinado.

Las declaraciones de Silvino y de Graciela Sosa, la mamá de Fernando Báez Sosa, no fueron transmitidas por el canal oficial de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Además de Thomsen; se está juzgando a Lucas, Ciro y Luciano Pertossi; Ayrton Viollaz; Matías Benicelli; Enzo Comelli y Blas Cinalli también acusado del asesinato.

Del juicio no son parte Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, quienes estaban pasando sus vacaciones con los demás rugbiers pero no habrían participado del homicidio, según lo que investigó la fiscalía.