"La pasé muy mal, fueron dos o tres meses. Después vino la pandemia y eso hizo que todo el mundo se olvide. Yo salía a la calle y no podía ni hablar. Me paraban, no de mala manera. Era incómodo", agregó con respecto a su detención, ocurrida hace casi tres años.

Consultado sobre el motivo por el que fue involucrado tiempo atrás por los rugbiers, sostuvo: "Hasta el día de hoy, no sé por que me nombraron y nadie me supo decir quién fue".

Con respecto a su vínculo previo con los acusados, detalló: "Yo solo tuve una mirada en un boliche con uno de ellos y nada más, solo fue eso. Los conocía de vista del mismo boliche".

Pablo Ventura y el asesinato de Fernando Báez Sosa

Pablo Ventura tenía 22 años cuando fue arrestado el 19 de enero de 2020. Apenas fue detenido, su familia presentó un video en donde se veía al joven cenando con sus padres en Zárate.

Además, varios conocidos aseguraron que esa noche la habían pasado junto a él. Pasó preso cuatro días, aunque por falta de pruebas finalmente fue liberado a principios de febrero de ese año.

El remero, tres amigos de la víctima, un grupo de trabajadores del boliche "Le Brique" y dos efectivos policiales serán los testigos que declararán en la tercera audiencia en el juicio que tiene como acusados a ocho rugbiers de matar a golpes a Fernando Báez Sosa.