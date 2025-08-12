La triste noticia que dio Joaquín Levinton que terminó con una anécdota en un cabarert

Joaquín Levinton sorprendió con una anécdota tan insólita como divertida sobre su perra Raquel, que lo acompañó en aventuras de todo tipo, incluso en lugares impensados.
En una entrevista, el cantante recordó a su fiel compañera, que falleció hace tres meses, pero eligió hacerlo desde el humor y el cariño. “No voy a dar porque me voy a poner triste, pero ella estuvo desde chiquita conmigo, desde 2001. Me acompañó a la cancha, a todos los lugares a los que iba, incluso con la bufanda de River”, comenzó relatando.
Pero lo más llamativo fue cuando Levinton reveló que Raquel también lo seguía a un reconocido cabaret de la Ciudad de Buenos Aires. “Raquel también me acompañó a Cocodrilo, donde yo fui como 700 veces. Cocodrilo es un cabaret, le mando un enorme saludo a Omar. Siempre a las 6:30 de la mañana me daban pizza. Todas las noches, de lunes a sábado, incluso domingos y feriados”, recordó entre risas.
Según contó, no era raro que la perra se escapara dentro del lugar para recorrer las mesas y saludar a los clientes. “De repente se perdía y estaba dando vueltas por Cocodrilo y yo no sabía dónde estaba… un perro entre tantos gatos”, bromeó, provocando carcajadas entre quienes lo escuchaban.
Aunque la anécdota parece sacada de una película, Levinton aseguró que así era su vida con Raquel: impredecible, divertida y llena de historias para contar.