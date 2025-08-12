La triste noticia que dio Joaquín Levinton que terminó con una anécdota en un cabarert

Pero lo más llamativo fue cuando Levinton reveló que Raquel también lo seguía a un reconocido cabaret de la Ciudad de Buenos Aires. “Raquel también me acompañó a Cocodrilo, donde yo fui como 700 veces. Cocodrilo es un cabaret, le mando un enorme saludo a Omar. Siempre a las 6:30 de la mañana me daban pizza. Todas las noches, de lunes a sábado, incluso domingos y feriados”, recordó entre risas.