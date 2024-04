La última publicación de la modelo antes de su asesinato: "Me tiran y..."

El ataque, capturado en un perturbador video que se ha viralizado en redes sociales, mostró la determinación de los agresores, quienes efectuaron más de 10 disparos en total. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, nada se pudo hacer por salvar las vidas de las víctimas, dejando consternación y conmoción en la ciudad.

El mensaje enigmático publicado por Vielka Pulido poco antes de su muerte ha generado especulaciones entre sus seguidores y las autoridades. En su cuenta en la plataforma Threads, de Meta, escribió: “Los ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan”, un presagio que ahora cobra un sentido aún más oscuro.

Las autoridades se han enfrentado a dificultades para identificar a los responsables, ya que la matrícula del vehículo implicado no pudo ser captada claramente debido a la calidad limitada del material grabado. Sin embargo, las investigaciones preliminares sugieren que el ataque no iba dirigido específicamente a Vielka, sino principalmente a su pareja Joel Abraham, de 38 años.

Joel, un hombre de 38 años, parece ser el objetivo principal del ataque, según fuentes de la investigación. Elementos balísticos de calibre 9 milímetros y 45 milímetros están siendo analizados en un intento por identificar a los perpetradores y esclarecer los motivos detrás de este violento acto.

Vielka Pulido, una joven de tan solo 21 años, había alcanzado una considerable fama en plataformas como Instagram y TikTok, donde acumulaba una gran cantidad de seguidores. Sin embargo, su vida estuvo marcada por la polémica tras viralizarse un video en el que se le observa forzando a una mujer a pedir perdón de rodillas.