La angustia que atraviesa Oriana Sabatini a horas del nacimiento de su hija con Paulo Dybala

Cathy Fulop

La preocupación de Catherine Fulop por la salud de su madre

Y si bien la intervención salió bien, todo se complicó luego cuando la señora volvió a caerse: “Esa madrugada que llegó a casa, al día siguiente de operada, prácticamente, que ya estaba en casa, porque la operación le fue bien y todo, mi amor se cae, se luxa la cadera y dicen: ‘Hay que operarla rápidamente, porque hay que segmentar y no sé qué’”.

“Perdió sangre, tuvo un derrame, transfusión de sangre... Bueno, medio se complicó la cosa. Ahora está postrada, o sea, en cama, porque no se puede parar. Ahora hay que esperar que, que todo eso suelde. ¿Ustedes saben lo que es que una persona de 90 años esté acostada en una cama?”, señaló Cathy.

“Mamá Cleo, te amo. Dios sabe lo que hace”, manifestó la flamante abuela ante el desolador panorama que vive su madre, mientras ella, en Italia, estaba a punto de conocer la máxima felicidad al ver la carita de su primera nieta por primera vez.