La angustia que atraviesa Oriana Sabatini a horas del nacimiento de su hija con Paulo Dybala
En medio de la felicidad por la llegada al mundo de la pequeña Gia, una preocupante situación empaña el cuadro en la familia de Oriana Sabatini.
2 mar 2026, 13:55
Este lunes 3 de marzo nació Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La pequeña nació en Roma, en el Hospital Gemelli, rodeada de excelentes cuidados médicos y todo el amor de su familia.
Pero a kilómetros de Italia, una situación muy delicada enfrenta una de las personas más cercanas a Oriana: su abuela de 90 años, Cleo García.
Catherine Fulop hizo un conmovedor posteo en las redes sobre este particular momento que le toca vivir. Así lo contó la actriz, en las últimas horas, previo a la llegada al mundo de su primera nieta, ya instalada en Italia en plena cuenta regresiva. “La vida me tiene en Italia esperando una nueva vida y el corazón en Venezuela con mi madrecita santa”, escribió.
Luego explicó: “Mi mamá, en esos días que yo estaba por venirme para acá, se cayó y empezó a no poder caminar. Le empezaron a hacer radiografías, estudios, y resulta que tenía una súper artrosis. No estaba fracturada, pero los médicos en Venezuela consideraron que tenían que operarla”. “Uno a la distancia, bueno, como que sí, ´opérenla, si es lo que dicen los médicos, opérenla´”, profundizó Fulop.
La preocupación de Catherine Fulop por la salud de su madre
Y si bien la intervención salió bien, todo se complicó luego cuando la señora volvió a caerse: “Esa madrugada que llegó a casa, al día siguiente de operada, prácticamente, que ya estaba en casa, porque la operación le fue bien y todo, mi amor se cae, se luxa la cadera y dicen: ‘Hay que operarla rápidamente, porque hay que segmentar y no sé qué’”.
“Perdió sangre, tuvo un derrame, transfusión de sangre... Bueno, medio se complicó la cosa. Ahora está postrada, o sea, en cama, porque no se puede parar. Ahora hay que esperar que, que todo eso suelde. ¿Ustedes saben lo que es que una persona de 90 años esté acostada en una cama?”, señaló Cathy.
“Mamá Cleo, te amo. Dios sabe lo que hace”, manifestó la flamante abuela ante el desolador panorama que vive su madre, mientras ella, en Italia, estaba a punto de conocer la máxima felicidad al ver la carita de su primera nieta por primera vez.