Es oficial: el Gobierno moderniza las escuelas militares y compra helicópteros

Durante la visita se destacaron los nuevos simuladores, puestos de enseñanza digitalizados y la modernización de hangares. La inversión inicial para la instalación del sistema formativo ronda los 13 millones de euros, cifra que forma parte de un paquete mayor destinado a infraestructura, tecnología y capacitación.

El objetivo es claro: formar tripulaciones más preparadas, capaces de operar en entornos complejos y escenarios de crisis con estándares europeos avanzados.

Cien helicópteros para redefinir la capacidad aérea

El núcleo del plan contempla la adquisición de aproximadamente cien helicópteros fabricados por la compañía europea Airbus. Se trata de un contrato de gran escala que posiciona a España dentro de una estrategia industrial y tecnológica de largo plazo.

El desglose de la compra refleja la diversidad de misiones previstas:

13 helicópteros H135 destinados a formación.

6 H175M orientados al transporte.

31 NH90 configurados para operaciones tácticas.

50 H145M multipropósito.

Las entregas se realizarán de manera escalonada entre 2027 y 2031, garantizando una transición progresiva y ordenada hacia la nueva flota.

Este programa se integra dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que apunta a reforzar la autonomía estratégica española y reducir la dependencia externa en áreas críticas.

El H145M: versatilidad y tecnología de combate

Entre los modelos adquiridos, el H145M destaca por su perfil multipropósito y su diseño biturbina ligero. Esta aeronave puede alcanzar velocidades cercanas a los 250 kilómetros por hora, posee un alcance aproximado de 662 kilómetros y una altitud operativa que ronda los 2.700 metros.

Su sistema modular HForce permite configuraciones para ataque ligero, evacuación médica, transporte táctico o apoyo en misiones de emergencia. La versatilidad es su principal carta de presentación.

El Batallón de Helicópteros de Ataque I será la primera unidad en recibir estas aeronaves, reforzando su capacidad operativa y complementando la modernización de los helicópteros Tigre, que incorporarán integración con drones y sistemas de comunicación seguros.

La revolución en la formación: simulación avanzada y entrenamiento conjunto

El sistema HE.26, basado en el modelo H135, incluye simuladores de última generación que reproducen condiciones reales de vuelo con alta fidelidad. Esto permitirá entrenar no solo a pilotos del Ejército del Aire y del Espacio, sino también a efectivos del Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil.

La digitalización del aprendizaje incluye estaciones interactivas, análisis de datos de vuelo en tiempo real y entornos virtuales que simulan situaciones de combate, rescate o apoyo humanitario.

La formación ya no dependerá exclusivamente de horas de vuelo real, sino de una combinación híbrida que optimiza recursos y mejora la seguridad.

Posicionamiento internacional y ranking global

Según el índice elaborado por Global Firepower, España ocupa el puesto 26 en capacidad aérea global. Se sitúa por detrás de potencias como Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Brasil e Irán, aunque se mantiene dentro del grupo de naciones con flotas amplias y operatividad sostenida.

Actualmente, la flota española suma alrededor de 440 aeronaves, distribuidas entre cazas, transporte, entrenadores y helicópteros. La incorporación de cerca de cien nuevas unidades supondrá un salto cuantitativo y cualitativo en la capacidad de respuesta aérea.

Más que defensa: impacto industrial y tecnológico

El programa no solo fortalece la capacidad militar, sino que también impulsa la industria nacional. La participación de plantas de ensamblaje y mantenimiento en territorio español generará empleo especializado y transferencia de conocimiento tecnológico.

Además, el plan fomenta la colaboración con socios europeos, consolidando a España como actor relevante dentro de la política de defensa comunitaria.

Expertos en seguridad consideran que esta modernización responde tanto a compromisos internacionales como a la necesidad de adaptarse a nuevas amenazas: conflictos híbridos, emergencias climáticas, misiones de evacuación y operaciones conjuntas multinacionales.

Una apuesta estratégica a largo plazo

La renovación de la flota de ala rotatoria no es una medida aislada, sino parte de una planificación estructural que abarca la próxima década. Las autoridades sostienen que la inversión permitirá:

Mejorar la interoperabilidad con aliados.

Aumentar la capacidad de despliegue rápido.

Modernizar infraestructuras militares.

Optimizar la formación técnica.

Reforzar la soberanía tecnológica.

En un contexto internacional de creciente incertidumbre, España busca consolidar una fuerza aérea moderna, flexible y preparada para desafíos complejos.

Conclusión: modernización en tiempos de incertidumbre

La confirmación de la compra de cien helicópteros y la transformación de la formación militar representan un hito en la política de defensa española. Más allá de las cifras, el proyecto simboliza una apuesta estratégica por la tecnología, la preparación profesional y la autonomía industrial.

Con entregas previstas hasta 2031 y una inversión histórica en infraestructura y capacitación, el país avanza hacia una nueva etapa en su poderío aéreo. La combinación de aeronaves versátiles, simuladores avanzados y renovación de bases militares redefine el mapa operativo de las Fuerzas Armadas.

La modernización ya está en marcha, y su impacto se sentirá tanto en el ámbito militar como en el industrial y tecnológico durante los próximos años.