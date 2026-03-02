En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Estados Unidos
Pasaporte
MUNDO

Se habilitarán los vuelos con pasaporte y documentos vencidos siempre y cuando no superen este límite

En un anuncio que sorprendió a miles de viajeros frecuentes y ocasionales, las autoridades aeroportuarias de Estados Unidos confirmaron que determinados documentos vencidos podrán utilizarse para abordar vuelos nacionales, siempre que no hayan superado un plazo específico desde su fecha de expiración. La medida, difundida oficialmente por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), establece un límite claro y condiciones precisas para quienes necesiten viajar dentro del país.

Se habilitarán los vuelos con pasaporte y documentos vencidos siempre y cuando no superen este límite

En un anuncio que sorprendió a miles de viajeros frecuentes y ocasionales, las autoridades aeroportuarias de Estados Unidos confirmaron que determinados documentos vencidos podrán utilizarse para abordar vuelos nacionales, siempre que no hayan superado un plazo específico desde su fecha de expiración. La medida, difundida oficialmente por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), establece un límite claro y condiciones precisas para quienes necesiten viajar dentro del país.

Leé también El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia por la escalada entre Israel, EE.UU. e Irán
El jefe de Naciones Unidas exigió el “cese inmediato de todas las hostilidades” para evitar una guerra regional a gran escala. Foto: Agencia NA

La disposición forma parte del marco normativo vinculado a la Ley Real ID, que fija estándares federales para la identificación de pasajeros en aeropuertos. Sin embargo, la novedad radica en que ahora se permite presentar credenciales expiradas, siempre que el vencimiento no exceda los dos años.

Qué implica la nueva disposición y a quiénes alcanza

De acuerdo con la información publicada por la TSA, los pasajeros mayores de 18 años que deseen abordar vuelos domésticos deben acreditar su identidad con un documento válido bajo los criterios de la Real ID. No obstante, en caso de que el documento esté vencido, podrá ser aceptado si no supera los 24 meses desde su fecha de expiración.

Esta flexibilidad no elimina los controles de seguridad, sino que introduce una alternativa para quienes, por diversos motivos, no hayan renovado su identificación a tiempo. La normativa busca evitar que viajeros queden varados en los aeropuertos por una demora administrativa, sin comprometer los estándares de seguridad.

Qué documentos pueden presentarse incluso si están vencidos

La TSA detalló una lista amplia de credenciales que continúan siendo aceptadas, incluso con hasta dos años de vencimiento, siempre que se trate de vuelos dentro del territorio estadounidense.

Entre los documentos habilitados se encuentran:

  • Licencia de conducir mejorada emitida por un estado.

  • Pasaporte de Estados Unidos.

  • Tarjeta de pasaporte estadounidense.

  • Tarjeta de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

  • Identificación del Departamento de Defensa, incluyendo credenciales para dependientes.

  • Tarjeta de residente permanente.

  • Tarjeta de cruce fronterizo.

  • Identificación con fotografía emitida por una nación tribal reconocida por el gobierno federal.

  • Tarjeta PIV HSPD-12.

  • Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

  • Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

  • Credencial de Identificación de Trabajador del Transporte.

  • Tarjeta de Autorización de Empleo (I-766) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

  • Credencial de marino mercante de Estados Unidos.

  • Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC).

Además, la agencia confirmó que también se aceptan identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID y Google Pass ID, siempre que estén habilitadas en los puntos de control correspondientes.

El trasfondo: seguridad y estandarización federal

La decisión de permitir documentos vencidos hasta un determinado límite no implica una relajación en los controles. Por el contrario, responde a un sistema que mantiene estándares estrictos de verificación.

Según la TSA, todos los documentos avalados cumplen con protocolos de seguridad similares al momento de su emisión. Esto incluye:

  • Tecnología avanzada contra falsificaciones.

  • Procesos de verificación documental rigurosos.

  • Sistemas internos de prevención de fraude.

  • Validación cruzada con registros oficiales.

La Ley Real ID, impulsada tras los atentados del 11 de septiembre, fue diseñada para unificar criterios de identificación en todo el país. Antes de su implementación, cada estado emitía licencias bajo estándares propios, lo que generaba diferencias en materia de seguridad.

Hoy, para que una identificación sea considerada compatible, debe cumplir con parámetros federales específicos, independientemente del estado emisor.

Qué ocurre si un pasajero no puede acreditar su identidad

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es el procedimiento alternativo para quienes no puedan presentar ningún documento aceptable.

Desde el 1 de febrero, las personas que no logren comprobar su identidad mediante credenciales reconocidas deberán someterse a un proceso de verificación adicional. Este procedimiento puede incluir preguntas personales, revisión manual de datos y controles reforzados.

Sin embargo, esta instancia no es gratuita. Las autoridades establecieron que el pasajero deberá abonar una multa de 45 dólares por recurrir a este mecanismo excepcional.

El objetivo, según explicaron fuentes aeroportuarias, es desalentar la falta de documentación adecuada y reforzar la cultura de cumplimiento normativo.

Impacto para viajeros frecuentes y comunidades migrantes

La medida genera especial interés entre viajeros frecuentes, estudiantes, trabajadores temporales y miembros de comunidades migrantes que suelen depender de pasaportes extranjeros u otras credenciales específicas.

En el caso de los pasaportes emitidos por gobiernos extranjeros, la aceptación con hasta dos años de vencimiento ofrece un margen de maniobra relevante, especialmente ante demoras consulares.

No obstante, expertos en migración recomiendan no interpretar esta disposición como una autorización para viajar con documentación desactualizada de manera indefinida. Se trata de una tolerancia temporal, no de una extensión formal de vigencia.

Identificaciones digitales: el avance tecnológico en aeropuertos

Otro aspecto destacado es la creciente incorporación de credenciales digitales. La TSA viene ampliando su programa de identificación móvil en distintos aeropuertos del país.

Estas identificaciones permiten almacenar datos verificados en dispositivos móviles y presentarlos en los controles mediante escaneo. Aunque aún no están disponibles en todos los aeropuertos, representan una tendencia clara hacia la digitalización de procesos.

El uso de estas herramientas también responde a la necesidad de agilizar filas y reducir el contacto físico en los puntos de control.

Recomendaciones antes de viajar

Frente a esta actualización normativa, las autoridades recomiendan:

  • Verificar la fecha exacta de vencimiento del documento.

  • Confirmar que no haya superado los dos años desde su expiración.

  • Consultar el aeropuerto de salida para saber si acepta identificaciones digitales.

  • Considerar renovar el documento cuanto antes para evitar inconvenientes futuros.

Aunque la norma brinda una ventana de tolerancia, los expertos en viajes advierten que la renovación anticipada sigue siendo la mejor estrategia para evitar retrasos o multas.

Un equilibrio entre flexibilidad y control

La decisión de aceptar documentos vencidos hasta por dos años parece buscar un punto intermedio entre la rigurosidad normativa y la realidad administrativa de millones de ciudadanos.

El sistema aeroportuario estadounidense moviliza diariamente a cientos de miles de pasajeros. En ese contexto, cualquier ajuste en los requisitos de identificación tiene impacto masivo.

La TSA sostiene que el estándar de seguridad no se ve afectado, ya que el vencimiento reciente no invalida automáticamente la identidad del titular. Además, los agentes mantienen la facultad de aplicar controles adicionales si lo consideran necesario.

Lo que debes recordar

  • Solo aplica para vuelos nacionales.

  • El documento no puede estar vencido por más de dos años.

  • La identidad debe poder verificarse.

  • Si no se presenta documentación válida, se activa un control alternativo con costo.

En definitiva, la actualización normativa ofrece un alivio temporal para quienes enfrentan vencimientos recientes, pero mantiene la prioridad en la seguridad y la verificación exhaustiva.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Estados Unidos Pasaporte Documentos
Notas relacionadas
Incertidumbre por el paradero de ayatollah Ali Khamenei: Israel lo dio por muerto, pero Irán no lo confirmó
Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán: cuál fue la reacción de los principales líderes del mundo
Israel asegura que en los ataques murieron el ministro de Defensa de Irán y el jefe de la Guardia Revolucionaria

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar