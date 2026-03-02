El emotivo posteo de la esposa del gendarme Nahuel Gallo tras su liberación

“Nahuel está con nosotros. Hoy lo tenemos en casa. Y eso lo cambia todo”, afirmó, y completó: “Ahora necesitamos ser familia… sin miedo”

En otro tramo del mensaje, Gómez explicó que el gendarme necesitará un proceso de recuperación integral. “Nahu necesita sanar su cuerpo, y de eso ya se está ocupando un equipo médico. Nahu necesita sanar su corazón y su mente… y de eso nos vamos a encargar nosotros, con amor, con paciencia, con abrazos que reparen cada herida invisible”.

También anticipó que más adelante habrá tiempo para agradecer y reconstruir lo sucedido: “Ya habrá tiempo para contar, para agradecer uno por uno, para abrazar a quienes nos sostuvieron cuando parecía imposible”.

Por ahora, el foco está puesto en el reencuentro familiar. “Ahora solo necesitamos estar juntos. Mirarnos. Tocarnos. Confirmar que es real. Ahora necesitamos ser familia… sin miedo”, concluyó.

Nahuel Gallo permaneció detenido durante más de 14 meses. En una primera etapa, su paradero fue desconocido, lo que generó preocupación en su entorno y en organismos oficiales.

Con el paso del tiempo, se confirmó que se encontraba alojado en la prisión El Rodeo 1, en Caracas. Durante ese período, familiares y autoridades argentinas realizaron gestiones diplomáticas para lograr su liberación.

El mensaje oficial del Gobierno a través de Cancillería

El canciller argentino, Pablo Quirno, celebró el regreso a través de sus redes sociales. "Bienvenido a casa, Nahuel Recibimos con profunda emoción al ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien tras 448 días de detención arbitraria y desaparición forzada en Venezuela ha regresado a la Argentina".

"Hoy Nahuel vuelve a pisar suelo argentino junto a quienes nunca dejaron de luchar por su libertad. Argentina seguirá trabajando por la pronta liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani y de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas", concluyó.