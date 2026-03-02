En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Venezuela
Gendarmería
Preso político

El emotivo posteo de la esposa del gendarme Nahuel Gallo tras su liberación

María Alexandra Gómez publicó un mensaje en sus redes tras reencontrarse con el gendarme, quien estuvo 448 detenido en Venezuela.

El emotivo posteo de la esposa de Nahuel Gallo tras su liberación: Vuelve a darnos vida

El emotivo posteo de la esposa de Nahuel Gallo tras su liberación: "Vuelve a darnos vida"
Leé también El gendarme Nahuel Gallo fue liberado y regresó a la Argentina tras 448 días detenido en Venezuela
El gendarme Nahuel Gallo fue liberado y está de regreso a la Argentina tras 400 días detenido en Venezuela

“Gracias, Dios mío… gracias por este milagro, por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca”, escribió Gómez en su cuenta de X.

mujer nahuel gallo

En el texto, Gómez reveló la dimensión del drama que atravesaron: “Fueron 448 días de una lucha sin horarios, sin descanso, sin tregua. Fueron 445 días de desaparición forzada para Nahuel Agustín Gallo. Fueron 14 meses viviendo con el corazón partido… pero nunca vencido”.

La mujer expresó que todavía tiene “tantas preguntas guardadas” y “tantas cosas por decir”, pero reconoció que la emoción del reencuentro supera cualquier palabra. “Después de tanto tiempo, después de tanto dolor, de tanta incertidumbre, por fin pudimos volver a respirar. La felicidad no me entra en el pecho”, señaló.

“Nahuel está con nosotros. Hoy lo tenemos en casa. Y eso lo cambia todo”, afirmó, y completó: “Ahora necesitamos ser familia… sin miedo”

nahuel gallo3

En otro tramo del mensaje, Gómez explicó que el gendarme necesitará un proceso de recuperación integral. “Nahu necesita sanar su cuerpo, y de eso ya se está ocupando un equipo médico. Nahu necesita sanar su corazón y su mente… y de eso nos vamos a encargar nosotros, con amor, con paciencia, con abrazos que reparen cada herida invisible”.

También anticipó que más adelante habrá tiempo para agradecer y reconstruir lo sucedido: “Ya habrá tiempo para contar, para agradecer uno por uno, para abrazar a quienes nos sostuvieron cuando parecía imposible”.

Por ahora, el foco está puesto en el reencuentro familiar. “Ahora solo necesitamos estar juntos. Mirarnos. Tocarnos. Confirmar que es real. Ahora necesitamos ser familia… sin miedo”, concluyó.

nahuel gallo

Nahuel Gallo permaneció detenido durante más de 14 meses. En una primera etapa, su paradero fue desconocido, lo que generó preocupación en su entorno y en organismos oficiales.

Con el paso del tiempo, se confirmó que se encontraba alojado en la prisión El Rodeo 1, en Caracas. Durante ese período, familiares y autoridades argentinas realizaron gestiones diplomáticas para lograr su liberación.

El mensaje oficial del Gobierno a través de Cancillería

El canciller argentino, Pablo Quirno, celebró el regreso a través de sus redes sociales. "Bienvenido a casa, Nahuel Recibimos con profunda emoción al ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien tras 448 días de detención arbitraria y desaparición forzada en Venezuela ha regresado a la Argentina".

"Hoy Nahuel vuelve a pisar suelo argentino junto a quienes nunca dejaron de luchar por su libertad. Argentina seguirá trabajando por la pronta liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani y de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas", concluyó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Venezuela Gendarmería
Notas relacionadas
Nahuel Gallo regresó a Argentina tras 448 días en Venezuela: así fue el reencuentro con su familia
Patricia Bullrich, en exclusiva con A24, por la liberación de Nahuel Gallo: "Fue muy emocionante"
¿Modelo venezolano? Cómo es la sucesión de Irán tras la muerte de Khamenei y quién sería el nuevo líder

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar