Es oficial: el bono de ANSES que cambia todo en marzo si cumplís este requisito

Jubilados y pensionados del SIPA que perciben el haber mínimo.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, por vejez o para madres de siete hijos.

En estos casos, el bono de $70.000 de ANSES se acreditará de forma automática. No habrá que realizar ningún trámite adicional. El depósito se efectuará en la misma cuenta bancaria donde se percibe el haber mensual.

Desde el organismo recordaron que el pago comenzará el lunes 9 de marzo y se extenderá hasta el viernes 20, siguiendo el calendario habitual según la terminación del DNI.

Quedó claro que quienes superen el haber mínimo no accederán al total del refuerzo. Y en algunos casos, ni siquiera recibirán un monto proporcional.

Jubilados_AGIP

El requisito clave que define si lo cobrás o no

El punto central está en el monto del haber.

En marzo, tras la actualización correspondiente, la jubilación mínima se fijó en $369.600,88. Ese valor surgió luego de aplicarse un incremento del 2,88%, porcentaje que tomó como referencia la inflación de enero.

Quienes cobren exactamente ese haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000. De esa manera, el ingreso total del mes ascenderá a $439.600,88.

Pero hay una situación intermedia. Los jubilados y pensionados que perciban más de $369.600,88, pero menos de $439.600,88, recibirán un bono proporcional. El objetivo es que nadie dentro de ese rango cobre menos de $439.600,88 en total.

En cambio, quienes superen los $439.600,88 no tendrán acceso al refuerzo. Para ese grupo, el bono no estará disponible.

Así, el requisito determinante será que el ingreso previsional no exceda el tope establecido.

Calendario de pago: cuándo se acreditará el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó que el refuerzo se abonará junto al haber mensual de marzo.

El cronograma comenzará el lunes 9 y finalizará el viernes 20 de marzo. Las fechas específicas dependerán de la terminación del DNI, tal como ocurre habitualmente con jubilaciones y pensiones.

No habrá pagos por ventanilla fuera del calendario. Tampoco se habilitarán instancias especiales de inscripción. El depósito será automático.

Se recomendó a los beneficiarios que consulten su fecha exacta a través de los canales oficiales para evitar confusiones.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo en marzo 2026

Documentos terminados en 0: a partir del lunes 9 de marzo de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del martes 10 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del miércoles 11 de marzo de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del jueves 12 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4: a partir del viernes 13 de marzo de 2026

Documentos terminados en 5: a partir del lunes 16 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6: a partir del martes 17 de marzo de 2026

Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 18 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8: a partir del jueves 19 de marzo de 2026

Documentos terminados en 9: a partir del viernes 20 de marzo de 2026

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo en marzo 2026

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 23 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del miércoles 25 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del jueves 26 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del viernes 27 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del lunes 30 de marzo de 2026

Pensiones No Contributivas (PCN) en marzo 2026

DNI terminados en 0 y 1 a partir del lunes 9 de marzo de 2026

DNI terminados en 2 y 3 a partir del martes 10 de marzo de 2026

DNI terminados en 4 y 5 a partir del miércoles 11 de marzo de 2026

DNI terminados en 6 y 7 a partir del jueves 12 de marzo de 2026

DNI terminados en 8 y 9 a partir del viernes 13 de marzo de 2026

Qué deben hacer los beneficiarios

No será necesario realizar ningún trámite adicional. El bono de $70.000 de ANSES se depositará de manera automática en la cuenta donde se acredita la jubilación o pensión.

Quienes estén dentro de las categorías mencionadas y cumplan con el requisito del tope de ingresos lo verán reflejado en su recibo de haberes de marzo.

Se aconsejó verificar el detalle del cobro a través de los canales oficiales para confirmar el monto exacto, especialmente en los casos donde corresponda un pago proporcional.

La clave estará en revisar el haber bruto y comprobar si se encuentra por debajo del umbral establecido.