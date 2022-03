Le puso a su perra el mismo nombre que su sobrina y desató un escándalo familiar

image.png

Una vez en la casa, se puso "en campaña" para elegir un nombre. El seleccionado en cuestión fue "Maybelline". Sin embargo, el problema vino cuando su hermano y su cuñada anunciaron que estaban esperando una hija. "Todos estamos muy emocionados y felices. Preguntamos por el nombre y ella dijo Maybeline", explicó en su post.

“No le di mucha importancia en ese momento, pero hice un comentario sobre que así se llamaría el cachorro que me iban a dar”, recordó la joven. “Entonces mi cuñada me separó de la reunión familiar y me preguntó si podía cambiar el nombre por otro, y le dije que lo pensaría”, agregó. Para sorpresa de sus parientes ella prefirió bautizar a su mascota con el que había elegido.

image.png

Finalmente preguntó a los usuarios si estaba teniendo una actitud injusta en el tema, a lo cual le respondieron decenas de usuarios con diversidad de opiniones. Luego de diversos comentarios, tanto positivos como negativos, la joven decidió llamar a su perra "May". Es decir, conserva Maybeline, pero lo dirá de manera abreviada para diferenciarse de su sobrina.