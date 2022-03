Una pareja se disfrazó de Shrek y Fiona en el día de su casamiento

Embed

Con más de 500 mil reacciones y 5 millones de reproducciones, el clip fue muy bien recibido entre los usuarios que no hicieron más que felicitarlos por la creativa idea que tuvieron. “Razones para no irte a vivir a Suiza: ¡Se rifaron los novios!”, “si mi boda no es de Shrek no quiero nada”, son tan solo algunos de los comentarios que le dejaron a la feliz pareja.

Entre los invitados que mostraron su apoyo a los novios y se presentaron con algún vestuario de la cinta destaca una mujer con vestido rojo y con varita en mano demuestra que el hada madrina de ese cuento sí asistía a felicitar a “Fiona” y “Shrek”.