En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
comedia
ROMANCE DE PELÍCULA

Netflix enamora con su nueva comedia romántica y es la historia de amor más esperada

Esta nueva comedia romántica en Netflix promete ser la película más comentada. Tras una década siendo mejores amigos, ¿podrán ser la pareja perfecta?

Redacción A24
por Redacción A24 |
Netflix enamora con su nueva comedia romántica y es la historia de amor más esperada. (Foto: A24)

Netflix enamora con su nueva comedia romántica y es la historia de amor más esperada. (Foto: A24)

La comedia romántica es una expresión que, en los últimos años, se volvió sinónimo de éxito inmediato en Netflix. Y, aunque el público creyó haberlo visto todo, el nuevo proyecto que adapta el bestseller de Emily Henry llegó con un tráiler que dejó más dudas que certezas. La película, titulada "Gente que conocemos en vacaciones", ya despertó especulaciones.

Leé también Luis Zahera arrasa en Netflix con la mejor película española de intriga y es el thriller del momento
Luis Zahera arrasa en Netflix con la mejor película española de intriga y es el thriller del momento. (Foto: Archivo)

Netflix publicó el primer adelanto en medio de una campaña que busca reforzar su línea de adaptaciones literarias, una de las apuestas más fuertes de la compañía. El video presentó a Emily Bader y Tom Blyth recorriendo destinos internacionales, intercambiando diálogos cargados de tensión emocional y mostrando ese juego entre amistad y deseo que hizo famoso al libro original.

La plataforma anunció que Gente que conocemos en vacaciones se estrenará el 9 de enero de 2026, y no lo hizo al azar. La plataforma definió ese período como el punto de partida de un ciclo de títulos basados en novelas de alto impacto comercial. La estrategia busca atraer al público que consume historias románticas con un tono optimista, lo que ha dado excelentes resultados.

Gente que conocemos en vacaciones 1

De qué trata "Gente que conocemos en vacaciones"

En el centro del relato están Poppy y Alex, dos personajes que crecieron en direcciones opuestas. Poppy representa el caos luminoso: una mujer que vive con una valija lista, una reserva pendiente y un pasaje a medio comprar. Su personalidad expansiva la llevó a trabajar en una revista de turismo donde convirtió su impulso viajero en un estilo de vida.

Alex, por el contrario, encarna la quietud. Profesor, metódico y reservado, se mueve entre rutinas que le dan seguridad. Nunca dice que busca estabilidad, pero cada gesto lo demuestra. Esa diferencia, lejos de separarlos, construyó una complicidad que sobrevivió a mudanzas, cambios laborales y momentos de quiebre que cualquier otra amistad no habría soportado.

Gente que conocemos en vacaciones 2

Durante diez años, mantuvieron un ritual sagrado: un viaje juntos cada verano. Ese pacto anual funcionó como un refugio emocional, un espacio donde podían volver a ser quienes eran antes de que la vida adulta los empujara hacia lados distintos. Sin embargo, el último encuentro no salió como esperaban. Una serie de malentendidos, silencios prolongados y sentimientos que ninguno se animó a nombrar marcó un antes y un después.

El elenco de "Gente que conocemos en vacaciones"

  • Emily Bader
  • Tom Blyth
  • Sarah Catherine Hook
  • Lucien Laviscount
  • Miles Heizer
  • Alan Ruck
  • Molly Shannon
  • Jameela Jamil
  • Tommy Do
  • Lukas Gage
Gente que conocemos en vacaciones 3

Aunque el tráiler mostró apariciones breves de algunos de ellos, se sabe que varios interpretarán personajes que sirven como espejos emocionales para los protagonistas, clave en el tipo de dinámica que suele manejar Haley en sus películas.

Por qué es la comedia romántica más esperada en Netflix

La combinación de viaje, romance, humor y conflicto emocional convirtió el libro de Emily Henry en un fenómeno global con más de 2.5 millones de copias vendidas. Su éxito radicó en una fórmula simple pero efectiva: personajes cercanos, diálogos ingeniosos y un trasfondo emocional que evoluciona a medida que la amistad se transforma en algo más profundo.

Gente que conocemos en vacaciones 4

La plataforma ya demostró que este tipo de historias funciona. Títulos como A todos los chicos de los que me enamoré o Mi año en Oxford impulsaron a Netflix a consolidar un estilo propio dentro del género. Ahora, con Gente que conocemos en vacaciones, busca expandir esa identidad hacia un terreno más maduro, más guiado por la química actoral y menos por el cliché adolescente.

Además, esta película servirá como termómetro para futuras adaptaciones de Emily Henry, cuyos otros libros (en especial Book Lovers y Beach Read) ya generan interés en la industria.

Tráiler oficial de "Gente que conocemos en vacaciones"

Embed

Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix comedia romance película
Notas relacionadas
Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina más vista y es su mejor thriller psicológico
Furor en Netflix: Al Pacino se luce con una nueva serie y es el gran estreno del año
Qué ver en Netflix: la nueva serie corta que acaba de estrenarse y tiene 10 episodios

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar