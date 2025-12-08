Polémica viral en la presentación de Natalia Oreiro con Lali Espósito en Uruguay: el error que no le perdonaron

Las redes comenzaron a circular videos con diferentes interpretaciones. Algunos usuarios aseguran que Oreiro confundió a Lali con Tini Stoessel, el “error imperdonable” que desató críticas y memes por igual. Otros, en cambio, sostienen que fue simplemente un gesto cariñoso, un diminutivo íntimo entre artistas, un código interno por el que le dijo "Lili".

La discusión se volvió tan intensa que los videos fueron analizados cuadro por cuadro, ampliados, ralentizados y subtitulados por fans de ambos lados del río. La pregunta sigue abierta: ¿confusión o apodo?

Natalia Oreiro salió del escenario celebrada por su gente, pero envuelta en una polémica inesperada que ya se transformó en tendencia. Y mientras algunos usuarios insisten en que la artista “metió la pata”, otros defienden a muerte la complicidad entre ambas.