En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Uruguay
Lali Espósito
Escándalo

Polémica viral en la presentación de Natalia Oreiro con Lali Espósito en Uruguay: el error que no le perdonaron

Inesperado comentario de Natalia Oreiro generó polémica en su presentación con Lali Espósito en Uruguay. Mirala.

Polémica viral en la presentación de Natalia Oreiro con Lali Espósito en Uruguay: el error que no le perdonaron

Lo que debía ser una noche histórica, emotiva y con una sorpresa completamente secreta terminó convirtiéndose en el nuevo foco de polémica en el Río de la Plata. Lali Espósito cerró su año con un show multitudinario en la Rambla de Montevideo y sorprendió a todos cuando, sin aviso previo, presentó a una invitada de lujo: Natalia Oreiro, ícono uruguayo y figura internacional.

Leé también Horóscopo de hoy, 8 de diciembre: qué le espera a tu signo y cómo aprovechar la energía
horoscopo de hoy, 8 de diciembre: que le espera a tu signo y como aprovechar la energia

La presencia de Natalia era un secreto guardado bajo siete llaves. Nadie lo sabía. Ni la prensa, ni el público, ni siquiera parte del equipo técnico. De hecho, ambas artistas —que mantienen una relación cercana desde hace años— ensayaron escondidas, a puertas cerradas, los dos temas que cantarían juntas.

El plan funcionó: cuando Lali anunció la aparición de Natalia, el lugar explotó. Miles de uruguayos deliraron viendo a su estrella compartir escenario con una de las máximas figuras del pop argentino. Cantaron, se abrazaron, se besaron, bailaron y regalaron uno de los momentos más potentes del show.

Pero algunas polémicas no tardan en aparecer. Cuando Natalia terminó su presentación y se despidió de Lali frente a una multitud eufórica, se escuchó claramente una frase que dejó al público dividido y alimentó horas de debate en redes sociales: “Gracias Lili”… o ¿dijo “Gracias Tini”?

Las redes comenzaron a circular videos con diferentes interpretaciones. Algunos usuarios aseguran que Oreiro confundió a Lali con Tini Stoessel, el “error imperdonable” que desató críticas y memes por igual. Otros, en cambio, sostienen que fue simplemente un gesto cariñoso, un diminutivo íntimo entre artistas, un código interno por el que le dijo "Lili".

La discusión se volvió tan intensa que los videos fueron analizados cuadro por cuadro, ampliados, ralentizados y subtitulados por fans de ambos lados del río. La pregunta sigue abierta: ¿confusión o apodo?

Natalia Oreiro salió del escenario celebrada por su gente, pero envuelta en una polémica inesperada que ya se transformó en tendencia. Y mientras algunos usuarios insisten en que la artista “metió la pata”, otros defienden a muerte la complicidad entre ambas.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Uruguay Lali Espósito Natalia Oreiro
Notas relacionadas
Horóscopo Chino del 8 al 14 de diciembre: qué energía activa tu animal esta semana
Le soltó la mano: Larissa Riquelme confirmó la separación de Jonathan Fabbro, preso por abuso sexual
Horóscopo semanal del 8 al 14 de diciembre: caos sagitariano, quilombos retro y revelaciones en tu signo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar