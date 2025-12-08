En vivo Radio La Red
AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: cuánto cobra una familia con dos hijos en 2025

Con el aumento por inflación ya aplicado, estos son los valores reales de AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre.

Millones de hogares cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, y el cierre de 2025 vuelve a ser determinante: uno de los beneficios llegan con aumento confirmado y representan una parte clave del ingreso mensual.

Por eso, en esta nota te contamos cuánto cobra exactamente en diciembre una familia tipo argentina, es decir, un hogar compuesto por dos adultos y dos chicos, con los valores actualizados por ANSES. Además, te explicamos cómo se compone el monto, cuánto se retiene, qué parte entra todos los meses al bolsillo y cuáles son las condiciones necesarias para acceder a cada beneficio.

AUH en diciembre: aumento confirmado y nuevos valores por hijo

ANSES confirmó que en diciembre entra en vigencia un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo, que se actualiza de manera mensual de acuerdo con la inflación. En esta oportunidad, el incremento es del 2,3%, según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con esta suba, los montos de la AUH quedan de la siguiente manera:

  • Monto total por hijo: $122.467

  • Pago mensual (80%): $97.973,60

  • Retención mensual (20%): $24.493,40

Ese 20% que ANSES retiene todos los meses no se pierde, sino que se acumula y se devuelve una vez al año cuando el titular presenta la Libreta AUH, el requisito obligatorio que acredita la escolaridad, los controles de salud y el esquema de vacunación de los chicos.

Cuánto cobra una familia tipo con dos hijos por AUH en diciembre

Si llevamos estos números a un hogar tipo con dos hijos cobrando AUH, el ingreso mensual que efectivamente llega al bolsillo queda así:

  • $97.973,60 por hijo

  • Total mensual por AUH: $195.947,20

En paralelo, ANSES retiene:

  • $24.493,40 por hijo

  • Retención total por dos hijos: $48.986,80

Esto significa que el monto real que una familia con dos chicos recibe en diciembre por AUH es de $195.947,20, sin contar el dinero que quedará pendiente para cobrar más adelante a través de la Libreta.

ANSES_bono

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en diciembre 2025

La Tarjeta Alimentar se deposita de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de trámite previo, y está destinada exclusivamente a la compra de alimentos. En diciembre, los montos vigentes son:

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

En el caso de una familia con dos hijos, el monto de Tarjeta Alimentar que se acredita es de $81.936 mensuales, que se suman al ingreso de la AUH.

Ingreso total en diciembre para una familia tipo con dos hijos

Si se suman ambos beneficios, el ingreso total que recibe en diciembre un hogar con dos chicos queda de la siguiente manera:

  • AUH (2 hijos): $195.947,20

  • Tarjeta Alimentar (2 hijos): $81.936

Ingreso total en diciembre: $277.883,20

Este monto representa, para miles de familias, el principal sustento del hogar en un mes marcado por el aumento de gastos, las Fiestas y el consumo estacional.

Por qué diciembre es un mes clave para quienes cobran AUH

Además de los gastos habituales, diciembre suele venir acompañado de:

  • Aumentos en alimentos y productos básicos

  • Gastos vinculados a las Fiestas

  • Mayor consumo familiar

  • Cambios de rutina, vacaciones y traslados

  • Calendarios especiales de cobro

Por eso, saber con precisión cuánto se va a cobrar y cuándo se acredita el dinero se vuelve fundamental para organizar compras, pagar cuentas y planificar el cierre del año.

Cómo se compone el pago de la AUH

Para evitar confusiones, esta es la estructura del pago mensual:

  • Monto bruto: es el valor total por hijo ($122.467 en diciembre).

  • Pago del 80%: es el dinero que entra todos los meses ($97.973,60 por hijo).

  • Retención del 20%: $24.493,40 por hijo, que queda guardado hasta la presentación de la Libreta AUH.

Este sistema fue diseñado para asegurar que los chicos cumplan con la escolaridad, los controles médicos y el calendario de vacunación.

Quiénes pueden cobrar la AUH en diciembre 2025

Según los requisitos de ANSES, pueden acceder a la AUH:

  • Personas desocupadas

  • Trabajadores informales

  • Empleadas domésticas registradas

  • Monotributistas sociales

  • Familias con hijos menores de 18 años

  • Hogares con hijos con discapacidad (sin límite de edad)

  • Residentes en Argentina con DNI vigente

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar en diciembre

La Tarjeta Alimentar se activa de manera automática para quienes:

  • Cobran AUH por hijos de hasta 17 años

  • Tienen hijos con discapacidad

  • Perciben la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes

No hay que realizar ningún trámite, ni sacar turno, ni inscribirse: ANSES y el Ministerio de Capital Humano cruzan los datos y acreditan el pago directamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH.

