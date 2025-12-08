Millones de hogares cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, y el cierre de 2025 vuelve a ser determinante: uno de los beneficios llegan con aumento confirmado y representan una parte clave del ingreso mensual.
Con el aumento por inflación ya aplicado, estos son los valores reales de AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre.
AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: cuánto cobra una familia con dos hijos en 2025
Por eso, en esta nota te contamos cuánto cobra exactamente en diciembre una familia tipo argentina, es decir, un hogar compuesto por dos adultos y dos chicos, con los valores actualizados por ANSES. Además, te explicamos cómo se compone el monto, cuánto se retiene, qué parte entra todos los meses al bolsillo y cuáles son las condiciones necesarias para acceder a cada beneficio.
ANSES confirmó que en diciembre entra en vigencia un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo, que se actualiza de manera mensual de acuerdo con la inflación. En esta oportunidad, el incremento es del 2,3%, según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con esta suba, los montos de la AUH quedan de la siguiente manera:
Monto total por hijo: $122.467
Pago mensual (80%): $97.973,60
Retención mensual (20%): $24.493,40
Ese 20% que ANSES retiene todos los meses no se pierde, sino que se acumula y se devuelve una vez al año cuando el titular presenta la Libreta AUH, el requisito obligatorio que acredita la escolaridad, los controles de salud y el esquema de vacunación de los chicos.
Si llevamos estos números a un hogar tipo con dos hijos cobrando AUH, el ingreso mensual que efectivamente llega al bolsillo queda así:
$97.973,60 por hijo
Total mensual por AUH: $195.947,20
En paralelo, ANSES retiene:
$24.493,40 por hijo
Retención total por dos hijos: $48.986,80
Esto significa que el monto real que una familia con dos chicos recibe en diciembre por AUH es de $195.947,20, sin contar el dinero que quedará pendiente para cobrar más adelante a través de la Libreta.
La Tarjeta Alimentar se deposita de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de trámite previo, y está destinada exclusivamente a la compra de alimentos. En diciembre, los montos vigentes son:
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 o más hijos: $108.062
En el caso de una familia con dos hijos, el monto de Tarjeta Alimentar que se acredita es de $81.936 mensuales, que se suman al ingreso de la AUH.
Si se suman ambos beneficios, el ingreso total que recibe en diciembre un hogar con dos chicos queda de la siguiente manera:
AUH (2 hijos): $195.947,20
Tarjeta Alimentar (2 hijos): $81.936
Ingreso total en diciembre: $277.883,20
Este monto representa, para miles de familias, el principal sustento del hogar en un mes marcado por el aumento de gastos, las Fiestas y el consumo estacional.
Además de los gastos habituales, diciembre suele venir acompañado de:
Aumentos en alimentos y productos básicos
Gastos vinculados a las Fiestas
Mayor consumo familiar
Cambios de rutina, vacaciones y traslados
Calendarios especiales de cobro
Por eso, saber con precisión cuánto se va a cobrar y cuándo se acredita el dinero se vuelve fundamental para organizar compras, pagar cuentas y planificar el cierre del año.
Para evitar confusiones, esta es la estructura del pago mensual:
Monto bruto: es el valor total por hijo ($122.467 en diciembre).
Pago del 80%: es el dinero que entra todos los meses ($97.973,60 por hijo).
Retención del 20%: $24.493,40 por hijo, que queda guardado hasta la presentación de la Libreta AUH.
Este sistema fue diseñado para asegurar que los chicos cumplan con la escolaridad, los controles médicos y el calendario de vacunación.
Según los requisitos de ANSES, pueden acceder a la AUH:
Personas desocupadas
Trabajadores informales
Empleadas domésticas registradas
Monotributistas sociales
Familias con hijos menores de 18 años
Hogares con hijos con discapacidad (sin límite de edad)
Residentes en Argentina con DNI vigente
La Tarjeta Alimentar se activa de manera automática para quienes:
Cobran AUH por hijos de hasta 17 años
Tienen hijos con discapacidad
Perciben la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes
No hay que realizar ningún trámite, ni sacar turno, ni inscribirse: ANSES y el Ministerio de Capital Humano cruzan los datos y acreditan el pago directamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH.