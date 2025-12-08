AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: cuánto cobra una familia con dos hijos en 2025

Monto total por hijo: $122.467

Pago mensual (80%): $97.973,60

Retención mensual (20%): $24.493,40

Ese 20% que ANSES retiene todos los meses no se pierde, sino que se acumula y se devuelve una vez al año cuando el titular presenta la Libreta AUH, el requisito obligatorio que acredita la escolaridad, los controles de salud y el esquema de vacunación de los chicos.

Cuánto cobra una familia tipo con dos hijos por AUH en diciembre

Si llevamos estos números a un hogar tipo con dos hijos cobrando AUH, el ingreso mensual que efectivamente llega al bolsillo queda así:

$97.973,60 por hijo

Total mensual por AUH: $195.947,20

En paralelo, ANSES retiene:

$24.493,40 por hijo

Retención total por dos hijos: $48.986,80

Esto significa que el monto real que una familia con dos chicos recibe en diciembre por AUH es de $195.947,20, sin contar el dinero que quedará pendiente para cobrar más adelante a través de la Libreta.

ANSES_bono

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en diciembre 2025

La Tarjeta Alimentar se deposita de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de trámite previo, y está destinada exclusivamente a la compra de alimentos. En diciembre, los montos vigentes son:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

En el caso de una familia con dos hijos, el monto de Tarjeta Alimentar que se acredita es de $81.936 mensuales, que se suman al ingreso de la AUH.

Ingreso total en diciembre para una familia tipo con dos hijos

Si se suman ambos beneficios, el ingreso total que recibe en diciembre un hogar con dos chicos queda de la siguiente manera:

AUH (2 hijos): $195.947,20

Tarjeta Alimentar (2 hijos): $81.936

Ingreso total en diciembre: $277.883,20

Este monto representa, para miles de familias, el principal sustento del hogar en un mes marcado por el aumento de gastos, las Fiestas y el consumo estacional.

Por qué diciembre es un mes clave para quienes cobran AUH

Además de los gastos habituales, diciembre suele venir acompañado de:

Aumentos en alimentos y productos básicos

Gastos vinculados a las Fiestas

Mayor consumo familiar

Cambios de rutina, vacaciones y traslados

Calendarios especiales de cobro

Por eso, saber con precisión cuánto se va a cobrar y cuándo se acredita el dinero se vuelve fundamental para organizar compras, pagar cuentas y planificar el cierre del año.

Cómo se compone el pago de la AUH

Para evitar confusiones, esta es la estructura del pago mensual:

Monto bruto: es el valor total por hijo ($122.467 en diciembre).

Pago del 80%: es el dinero que entra todos los meses ($97.973,60 por hijo).

Retención del 20%: $24.493,40 por hijo, que queda guardado hasta la presentación de la Libreta AUH.

Este sistema fue diseñado para asegurar que los chicos cumplan con la escolaridad, los controles médicos y el calendario de vacunación.

Quiénes pueden cobrar la AUH en diciembre 2025

Según los requisitos de ANSES, pueden acceder a la AUH:

Personas desocupadas

Trabajadores informales

Empleadas domésticas registradas

Monotributistas sociales

Familias con hijos menores de 18 años

Hogares con hijos con discapacidad (sin límite de edad)

Residentes en Argentina con DNI vigente

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar en diciembre

La Tarjeta Alimentar se activa de manera automática para quienes:

Cobran AUH por hijos de hasta 17 años

Tienen hijos con discapacidad

Perciben la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes

No hay que realizar ningún trámite, ni sacar turno, ni inscribirse: ANSES y el Ministerio de Capital Humano cruzan los datos y acreditan el pago directamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH.