Policiales
Gerli
Nena
Imágenes sensibles

Brutal ataque en Gerli: golpeó a una nena de 7 años, los vecinos lo lincharon y entregaron a la Policía

La nena terminó con el rostro desfigurado y su madre también fue golpeada cuando intentó defenderla. Los gritos alertaron a los vecinos, que salieron a la calle, redujeron al agresor y lo entregaron a la Policía.

Brutal ataque en Gerli: golpeó a una nena de 7 años

Brutal ataque en Gerli: golpeó a una nena de 7 años, los vecinos lo lincharon y entregaron a la Policía

Un brutal episodio de violencia familiar conmocionó este sábado a la localidad bonaerense de Gerli, partido de Avellaneda. Un hombre de 37 años, identificado como Axel Damián Rivero, fue detenido luego de ser reducido por vecinos, tras ser acusado de golpear salvajemente a una nena de 7 años y de atacar a su madre cuando intentó intervenir para protegerla.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio, donde la menor se encontraba bajo el cuidado del agresor, quien convivía con la familia. De acuerdo con fuentes policiales, la madre de la niña regresó a su casa y encontró una escena estremecedora: su hija presentaba el rostro desfigurado, con cortes en los labios, mordeduras en los brazos y múltiples hematomas en todo el cuerpo.

El ataque a la madre y la reacción del barrio

Al ver el estado de su hija, la mujer enfrentó al agresor, pero también fue violentamente atacada. Sus gritos desesperados alertaron a los vecinos, que no dudaron en intervenir. Varios de ellos salieron a la calle, lograron reducir a Rivero y evitaron que escapara, hasta que minutos después llegó personal de la Policía Bonaerense.

Escuchamos los gritos y no dudamos. Había que ayudar”, relató uno de los vecinos que participó de la detención. El clima en el barrio fue de conmoción, bronca e indignación.

nena golpeada

Traslado al hospital y estado de salud de la nena

Tras ser reducido, Rivero fue trasladado bajo custodia al Hospital Presidente Perón, junto con la nena y su madre, quienes también recibieron atención médica. Según los primeros informes, la menor sufrió:

  • Fuerte traumatismo facial

  • Golpes en distintas partes del cuerpo

  • Heridas compatibles con mordeduras

Por el momento, la nena permanece internada en observación, mientras se le realizan estudios complementarios para determinar la gravedad total de las lesiones.

La causa judicial

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Laura Carballal, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2, especializada en violencia familiar y de género del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Rivero será imputado por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo, aunque desde la fiscalía no descartan que la acusación pueda agravarse en las próximas horas, a medida que avancen las pericias médicas y psicológicas.

Ya se tomaron declaraciones testimoniales a:

  • La madre de la niña

  • El personal médico que atendió a ambas víctimas

  • Los vecinos que intervinieron en la detención

En las próximas horas se realizará la indagatoria del detenido.

Conmoción social y pedido de justicia

El caso generó una fuertísima reacción social en Gerli. Vecinos, familiares y allegados de la víctima manifestaron su repudio total al ataque y exigieron medidas urgentes de protección para la madre y la niña.

Podría haber terminado en una tragedia. Actuamos por instinto”, expresó otro de los vecinos que participó en la captura. En el barrio ahora crece el reclamo de justicia, contención psicológica para la menor y garantías para que el agresor no recupere la libertad.

