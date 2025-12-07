Brutal ataque en Gerli: golpeó a una nena de 7 años, los vecinos lo lincharon y entregaron a la Policía

nena golpeada

Traslado al hospital y estado de salud de la nena

Tras ser reducido, Rivero fue trasladado bajo custodia al Hospital Presidente Perón, junto con la nena y su madre, quienes también recibieron atención médica. Según los primeros informes, la menor sufrió:

Fuerte traumatismo facial

Golpes en distintas partes del cuerpo

Heridas compatibles con mordeduras

Por el momento, la nena permanece internada en observación, mientras se le realizan estudios complementarios para determinar la gravedad total de las lesiones.

La causa judicial

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Laura Carballal, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2, especializada en violencia familiar y de género del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Rivero será imputado por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo, aunque desde la fiscalía no descartan que la acusación pueda agravarse en las próximas horas, a medida que avancen las pericias médicas y psicológicas.

Ya se tomaron declaraciones testimoniales a:

La madre de la niña

El personal médico que atendió a ambas víctimas

Los vecinos que intervinieron en la detención

En las próximas horas se realizará la indagatoria del detenido.

Conmoción social y pedido de justicia

El caso generó una fuertísima reacción social en Gerli. Vecinos, familiares y allegados de la víctima manifestaron su repudio total al ataque y exigieron medidas urgentes de protección para la madre y la niña.

“Podría haber terminado en una tragedia. Actuamos por instinto”, expresó otro de los vecinos que participó en la captura. En el barrio ahora crece el reclamo de justicia, contención psicológica para la menor y garantías para que el agresor no recupere la libertad.