Deportes
River
Copa Libertadores
FÚTBOL

La gran racha de participación en la Copa Libertadores que cortó River y sus consecuencias

La clasificación de Boca quedó en manos de Racing y, con su eliminación en las semifinales del Torneo Clausura, River terminó condenado a disputar la Copa Sudamericana 2026.

La gran racha de participación en la Copa Libertadores que cortó River y sus consecuencias

El fútbol argentino volvió a escribir una de sus páginas más intensas con un desenlace que, aunque no ocurrió dentro de la cancha de River, sacudió directamente a Núñez. La derrota de Boca ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura confirmó que el Millonario no disputará la Copa Libertadores 2026 y deberá conformarse con la Copa Sudamericana. Para un club acostumbrado a competir en la élite continental durante más de una década, la noticia tiene un impacto deportivo, institucional y económico profundo.

River cambia de estrategia: la suma de dinero que gastará en el mercado de pases
river cambia de estrategia: la suma de dinero que gastara en el mercado de pases
image

(Fotobaires)

Racing fue, sin buscarlo directamente, el actor decisivo para sellar este final de ciclo. Primero lo eliminó en un duelo memorable en el Cilindro, y más tarde venció a Boca en La Bombonera, resultado que completó el cuadro y dejó a River sin lugar en la Libertadores. De este modo, se interrumpe una racha de 11 participaciones consecutivas, iniciada en 2014 y sostenida incluso en años de transición dirigencial y futbolística.

La racha que River corta tras más de una década

La explicación es tan simple como contundente: los resultados deportivos del 2025 no alcanzaron. El equipo de Marcelo Gallardo —que volvió al club para este ciclo— atravesó meses irregulares, con eliminaciones dolorosas y rendimientos que nunca lograron estabilizarse. En ese contexto, la clasificación a la Sudamericana aparece más como una consecuencia natural que como una sorpresa.

Aunque River logró sostener un nivel competitivo alto durante once temporadas internacionales consecutivas, los últimos meses mostraron un desgaste evidente. Y la definición terminó dependiendo de terceros: la caída de Boca en semifinales era la última posibilidad de clasificación a la Libertadores. Con Racing como verdugo, la puerta se cerró.

La serie de 11 años consecutivos en la Libertadores es la segunda más larga que consiguió River. La marca histórica sigue siendo la secuencia de 15 participaciones entre 1995 y 2009, un período que incluyó la coronación de 1996, pero también varias frustraciones resonantes: el club perdió cinco semifinales (1995, 1998, 1999, 2004 y 2005).

La racha que ahora se interrumpe tuvo un tinte muy diferente. Empezó con Ramón Díaz tras el Torneo Final 2014, continuó con el exitoso ciclo Gallardo —donde llegaron las consagraciones de 2015 y 2018, además de la final de 2019—, y sobrevivió incluso al breve paso de Martín Demichelis, quien aseguró la clasificación a las ediciones 2024 y 2025.

La paradoja es que el propio Gallardo, artífice del período más glorioso del club a nivel internacional, es también el entrenador que, en este regreso, termina dejando al equipo afuera de la Libertadores por primera vez desde 2014. Un dato que no invalida su legado, pero que marca un contraste fuerte entre dos etapas claramente diferenciadas.

Qué implica para River jugar la Copa Sudamericana en 2026

Más allá del golpe simbólico, hay consecuencias concretas. Para un club con presupuesto y exigencias de elite, la Sudamericana representa un desafío deportivo menor y una caída de ingresos significativa. Las diferencias económicas entre ambos torneos son amplias, y el impacto será visible en la planificación del 2026.

Desde lo futbolístico, también supondrá un escenario distinto: nuevos rivales, viajes y una competencia donde River será, por historia y estructura, uno de los grandes candidatos. Sin embargo, será inevitable que se lea como un paso atrás respecto al estándar que el club mantuvo durante más de una década.

Qué puede significar este quiebre hacia adelante

La interrupción de una racha tan prolongada suele funcionar como un punto de inflexión. La situación obliga a River a revisar decisiones, evaluar el armado del plantel y reconfigurar expectativas. También puede representar una oportunidad para reconstruir bases, depurar errores y reencauzar un proyecto que en 2025 ofreció más dudas que certezas.

Lo que está claro es que este final marca el cierre de una era. River perdió un lugar que consideraba propio y deberá empezar, desde la Sudamericana, un nuevo camino para volver a ocupar el escenario donde forjó sus mayores hazañas recientes: la Copa Libertadores.

