Celebran los jubilados: el Gobierno regala un super bono de $225.000

Miles de adultos mayores viven hoy en condiciones de vulnerabilidad extrema, sin una pensión ni ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud o vivienda.

En Colombia, miles de adultos mayores viven hoy en condiciones de vulnerabilidad extrema, sin una pensión ni ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud o vivienda. Frente a este panorama, el Gobierno del presidente Gustavo Petro puso en marcha una de las transformaciones sociales más ambiciosas de los últimos años: la creación de un bono extraordinario de $225.000 mensuales para quienes integren el nuevo pilar solidario del sistema pensional.

La medida, contemplada en la Ley 2381 de 2024, forma parte del nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte, una reforma que busca reemplazar progresivamente el esquema tradicional y, sobre todo, garantizar un ingreso mínimo a los adultos mayores que nunca lograron cotizar o que hoy se encuentran en condiciones de pobreza.

Aunque el proyecto aún se encuentra bajo revisión de la Corte Constitucional debido a varias demandas presentadas contra distintos artículos, el Gobierno decidió avanzar con su implementación, señalando que el pago del bono no requiere por ahora un fallo definitivo para entrar en vigor. Esto ha generado un amplio debate público, especialmente entre expertos en seguridad social y sectores políticos que consideran que la reforma cambiará profundamente la estructura del sistema pensional colombiano.

Un bono que duplica el monto anterior y busca aliviar la pobreza extrema

Hasta ahora, los adultos mayores más vulnerables recibían un subsidio mucho menor bajo el programa Colombia Mayor, cuyo monto variaba entre $80.000 y $100.000 dependiendo del municipio. Con la entrada del pilar solidario, el giro mensual ascenderá a $225.000, lo que supone un aumento significativo para una población históricamente desprotegida.

Para el Gobierno, este incremento no es solo un alivio financiero, sino un paso hacia la dignificación de la vejez en Colombia. “Este bono no es un regalo, es un derecho”, han señalado voceros de la administración Petro, insistiendo en que el país tiene una deuda histórica con quienes trabajaron durante décadas en la informalidad y nunca pudieron acceder a una pensión.

Según estimaciones oficiales, más de 400.000 personas saldrán de la línea de pobreza extrema gracias a esta transferencia mensual, que permitirá cubrir gastos básicos en alimentación, medicamentos y transporte. Además, se prevé un impacto positivo en las economías locales, especialmente en barrios populares donde estos recursos dinamizarán el comercio cotidiano.

Requisitos para recibir el bono extraordinario de $225.000

El Gobierno estableció una serie de criterios para determinar quiénes podrán hacer parte del pilar solidario y, por lo tanto, acceder al bono. Los requisitos son claros y se basan principalmente en la clasificación socioeconómica del Sisbén IV.

Los beneficiarios deben cumplir con lo siguiente:

  • Pertenecer a los grupos A o B del Sisbén IV, es decir, poblaciones consideradas en pobreza extrema o pobreza moderada.

  • Ser mayores de 65 años.

  • No tener una pensión activa ni recibir subsidios que sean incompatibles con esta transferencia.

  • Carecer de ingresos periódicos suficientes para su sostenimiento.

Con estos criterios, el Gobierno busca priorizar a quienes verdaderamente se encuentran en situación de vulnerabilidad y garantizar que los recursos sean focalizados adecuadamente.

El pilar solidario reemplazará paulatinamente al programa Colombia Mayor, y la integración de beneficiarios será automática para quienes ya estaban inscritos, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas.

Primer giro: fechas, canales de pago y avisos oficiales

El primer giro del bono extraordinario se realizará este mismo mes, según confirmó el Departamento de Prosperidad Social (DPS). La entrega se hará a través de los canales tradicionales:

  • Entidades bancarias autorizadas

  • Corresponsales bancarios

  • Billeteras digitales aliadas del DPS

Cada beneficiario será informado mediante mensaje de texto y tendrá la posibilidad de consultar el estado de su pago en la página web oficial del DPS.

Las autoridades recomiendan verificar constantemente la información y evitar intermediarios, recordando que todos los trámites ante el DPS son gratuitos.

¿Qué falta para que la reforma pensional entre plenamente en vigencia?

Aunque el Gobierno ya avanza con la implementación del pilar solidario, la Corte Constitucional estudia actualmente varias demandas contra la Ley 2381 de 2024. Los recursos presentados cuestionan aspectos como el financiamiento del sistema, la transición entre regímenes y la facultad otorgada al Estado para administrar ciertos fondos.

Sin embargo, funcionarios del Ministerio del Trabajo aclararon que el pago de los $225.000 no depende de un pronunciamiento inmediato, por lo que seguirá adelante mientras se resuelve el fondo jurídico de la reforma.

En caso de que la Corte haga modificaciones o declare inconstitucionales algunos artículos, el Gobierno deberá ajustar la implementación, pero el pilar solidario, al estar vinculado a una política de asistencia social, tendría continuidad en el corto plazo.

Los tres pilares del nuevo sistema pensional

La reforma aprobada por el Congreso rediseña completamente la estructura pensional del país mediante tres pilares complementarios:

1. Pilar solidario

Dirigido a quienes nunca pudieron cotizar o lo hicieron de forma insuficiente. Financia el bono mensual de $225.000 y sustituye a Colombia Mayor.

2. Pilar semicontributivo

Beneficia a adultos mayores que cotizaron por periodos cortos o con ingresos irregulares. Permite combinar los aportes realizados con recursos estatales para mejorar el monto final de la pensión o garantizar una renta básica.

3. Pilar contributivo

Incluye a trabajadores formales que realizan aportes mensuales y a quienes hoy están afiliados a Colpensiones o fondos privados. Este pilar tendrá una reorganización en materia de administración y distribución de recursos.

Para el Gobierno, este modelo permitirá una mayor equidad entre quienes cotizan y quienes no pudieron hacerlo, reduciendo la brecha histórica en el acceso a una pensión.

Impacto económico y social: ¿qué tan transformador será el bono?

Expertos en políticas sociales coinciden en que el bono tendrá efectos importantes tanto en la calidad de vida de los adultos mayores como en la economía local. Entre los principales impactos destacan:

  • Mayor poder adquisitivo: el aumento de ingresos facilitará la compra de alimentos, medicamentos y otros elementos esenciales.

  • Reducción de la pobreza extrema: cerca de 400.000 personas mejorarían su situación económica inmediata.

  • Dinamización del comercio local: los giros mensuales beneficiarán a tiendas de barrio, droguerías y pequeños negocios que dependen del consumo cotidiano.

Sin embargo, algunos analistas advierten sobre los retos fiscales que implicará sostener este bono en el tiempo, especialmente en épocas de desaceleración económica.

Cómo verificar tu elegibilidad en el Sisbén

El proceso para confirmar si puedes acceder al bono es sencillo. Los pasos recomendados son:

  • Revisar tu puntaje y grupo en www.sisben.gov.co

  • Si apareces clasificado en los grupos A o B y cumples con la edad, solicita la vinculación al DPS.

  • Mantén tus datos actualizados en la oficina del Sisbén de tu municipio.

Para resolver dudas, la línea gratuita 01 8000 95 11 00 del DPS ofrece atención de lunes a viernes entre 8:00 a. m. y 6:00 p. m.

Una medida inmediata en medio del debate jurídico

Mientras la Corte Constitucional define el futuro de la reforma pensional, el Gobierno Petro apuesta a que la entrada en vigencia del pilar solidario sea uno de los cambios más visibles e inmediatos para la población. La entrega del bono de $225.000 mensuales representa, para muchos adultos mayores, la posibilidad de enfrentar la vejez con un poco más de dignidad y estabilidad.

Aunque el debate jurídico continúa, la implementación del bono ya marca un hito en la política social del país y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo garantizar un retiro digno a todos los colombianos.

