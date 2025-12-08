En vivo Radio La Red
ASTROLOGÍA

Horóscopo semanal del 8 al 14 de diciembre: caos sagitariano, quilombos retro y revelaciones en tu signo

Semana intensa y divertida en el horóscopo para tu signo: descubrí qué le depara a tu signo entre oportunidades, imprevistos y emociones que explotan.

Foto: Horóscopo semanal. Ideogram.

La semana del 8 al 14 de diciembre llega con un combo astral digno de temporada final de serie: el Sol en Sagitario empuja hacia lo nuevo, lo expansivo, lo espontáneo; mientras Mercurio retrógrado en Capricornio revisa, frena, confunde y obliga a pensar dos veces antes de hablar. A esto se suma Venus en Escorpio, que hace que todo se sienta más profundo, más intenso, más “esto es importante aunque no sé por qué”. Y por si faltara algo, Marte en Piscis pone acción desde lo intuitivo, pero también dispersión. Si la vida esta semana te parece una mezcla de entusiasmo, drama y trámites trabados, es simplemente el cielo siendo honesto.

Foto: Internet, horóscopo.

Sagitario impulsa el optimismo: ganás ganas de hacer planes, de decir que sí, de viajar aunque sea en Google Maps. Pero Mercurio retro baja la velocidad: te obliga a revisar decisiones, corregir mensajes, repensar planes. Y Venus en Escorpio amplifica emociones que estaban dormidas pero ahora piden escenario. Todo esto convive, y la clave es navegar el caos con humor.

Foto: Horóscopo semanal. Ideogram. Signos.

Signo por signo: qué te espera esta semana

Aries

La semana te empuja entre el entusiasmo sagitariano y la exigencia de Saturno en Aries. Querés ir rápido, pero algo te dice: “Esperá un poquito más”. Hay claridad emocional hacia el fin de semana. Consejo: no discutas por detalles.

Tauro

La Luna inicia la semana en tu signo, dándote estabilidad mientras Mercurio te pide revisar cuentas y rutinas. Consejo: hacé limpieza digital y financiera.

Géminis

Tu energía está activa, pero las emociones aparecen fuertes. Consejo: armá conversaciones de a una; no mezcles temas.

Cáncer

Semana ideal para reparar vínculos, cerrar heridas y ordenar emociones. Consejo: no reacciones por impulso; escuchá todo antes.

Leo

Júpiter te hace brillar, pero Sagitario te dispersa. Consejo: organizá tu energía, especialmente en lo laboral.

Virgo

Mercurio retrógrado te vuelve hiperobservador, pero eso puede saturarte. Consejo: anotá pendientes y resolvelos de a poco.

Libra

Semana social con desafíos en la agenda. Consejo: elegí tus planes; no digas que sí a todo.

Escorpio

Venus te vuelve magnético, pero también emocionalmente intenso. Consejo: practicá la sinceridad, no el dramatismo.

Sagitario

Estás en tu mejor momento del año, pero también más caótico. Consejo: cuidá detalles y no prometas cosas imposibles.

Capricornio

Mercurio retro revisa tu mundo mental. Consejo: dejá espacio para pensar; evitá decisiones duras.

Acuario

Revelaciones inesperadas, ideas geniales y cambios de rumbo. Consejo: llevá agenda; tu memoria hoy es traicionera.

Piscis

Marte te empuja a hacer, pero sin foco. Consejo: elegí un objetivo por día.

Consejos generales para surfear la semana

  • Revisá antes de enviar: mails, mensajes, presupuestos.

  • No le des tanta importancia al drama emocional: Venus en Escorpio exagera todo.

  • Hacé pausas diarias: la energía sagitariana te activa, pero la pisciana dispersa.

  • Hablá claro: Mercurio retró ama los malentendidos.

FAQ

¿Por qué siento más intensidad emocional?

Por Venus en Escorpio: todo lo afectivo se amplifica.

¿Mercurio retró significa mala suerte?

No. Significa revisión, corrección, pausas necesarias.

¿Es buen momento para viajes?

Sí, pero planificá con doble chequeo en horarios y reservas.

¿Los signos de fuego están favorecidos?

Sí, pero también más impulsivos.

Cierre inspirador

Esta semana el cielo te enseña que avanzar no es solo correr: también es revisar, ordenar, sentir y reírte del quilombo que te toca vivir.

