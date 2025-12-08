Horóscopo semanal del 8 al 14 de diciembre: caos sagitariano, quilombos retro y revelaciones en tu signo

Tauro
La Luna inicia la semana en tu signo, dándote estabilidad mientras Mercurio te pide revisar cuentas y rutinas. Consejo: hacé limpieza digital y financiera.
Géminis
Tu energía está activa, pero las emociones aparecen fuertes. Consejo: armá conversaciones de a una; no mezcles temas.
Cáncer
Semana ideal para reparar vínculos, cerrar heridas y ordenar emociones. Consejo: no reacciones por impulso; escuchá todo antes.
Leo
Júpiter te hace brillar, pero Sagitario te dispersa. Consejo: organizá tu energía, especialmente en lo laboral.
Virgo
Mercurio retrógrado te vuelve hiperobservador, pero eso puede saturarte. Consejo: anotá pendientes y resolvelos de a poco.
Libra
Semana social con desafíos en la agenda. Consejo: elegí tus planes; no digas que sí a todo.
Escorpio
Venus te vuelve magnético, pero también emocionalmente intenso. Consejo: practicá la sinceridad, no el dramatismo.
Sagitario
Estás en tu mejor momento del año, pero también más caótico. Consejo: cuidá detalles y no prometas cosas imposibles.
Capricornio
Mercurio retro revisa tu mundo mental. Consejo: dejá espacio para pensar; evitá decisiones duras.
Acuario
Revelaciones inesperadas, ideas geniales y cambios de rumbo. Consejo: llevá agenda; tu memoria hoy es traicionera.
Piscis
Marte te empuja a hacer, pero sin foco. Consejo: elegí un objetivo por día.
Consejos generales para surfear la semana
-
Revisá antes de enviar: mails, mensajes, presupuestos.
-
No le des tanta importancia al drama emocional: Venus en Escorpio exagera todo.
-
Hacé pausas diarias: la energía sagitariana te activa, pero la pisciana dispersa.
-
Hablá claro: Mercurio retró ama los malentendidos.
FAQ
¿Por qué siento más intensidad emocional?
Por Venus en Escorpio: todo lo afectivo se amplifica.
¿Mercurio retró significa mala suerte?
No. Significa revisión, corrección, pausas necesarias.
¿Es buen momento para viajes?
Sí, pero planificá con doble chequeo en horarios y reservas.
¿Los signos de fuego están favorecidos?
Sí, pero también más impulsivos.
Cierre inspirador
Esta semana el cielo te enseña que avanzar no es solo correr: también es revisar, ordenar, sentir y reírte del quilombo que te toca vivir.