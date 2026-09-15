Inesperado: la estadística de la F1 que posiciona a Franco Colapinto por arriba del resto de los pilotos de la grilla

Cómo quedó la tabla de abandonos en la temporada 2026 de la Fórmula 1

El reverso de la estadística de efectividad expone severos problemas de fiabilidad y accidentes en varios equipos de la grilla. La tabla negativa está encabezada por Lance Stroll con el Aston Martin, quien debió retirarse anticipadamente en nueve oportunidades. Lo sigue el finlandés Valtteri Bottas al mando del Cadillac, acumulando siete abandonos.

En el resto del clasificador de abandonos se ubican Nico Hulkenberg (Audi) y Fernando Alonso (Aston Martin) con seis retiros cada uno; Alexander Albon (Williams) y Sergio Pérez (Cadillac) con cinco; mientras que Max Verstappen (Red Bull) y Oliver Bearman (Haas) registran cuatro. Más atrás figuran Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz Jr. (Williams), Lando Norris (McLaren) y Oscar Piastri (McLaren) con tres abandono cada uno.

Con dos retiros aparecen George Russell (Mercedes), Isack Hadjar (Red Bull) y Arvid Lindblad (Racing Bulls). Cierran la nómina con un solo abandono Lewis Hamilton (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls / Red Bull), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Gabriel Bortoleto (Audi), dejando en la cima de la consistencia a Franco Colapinto con cero abandonos sobre 14 carreras disputadas.