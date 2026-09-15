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Inesperado: la estadística de la F1 que posiciona a Franco Colapinto por arriba del resto de los pilotos de la grilla

Un registro oficial de la temporada 2026 ubica a Franco Colapinto por encima de todos los pilotos de la F1 tras el GP de España.

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El desarrollo del Gran Premio de España de la Fórmula 1 en el circuito del Madring dejó un hito estadístico sumamente relevante para el automovilismo argentino. Tras el retiro prematuro de Lewis Hamilton a bordo de su Ferrari, Franco Colapinto se convirtió en el único piloto de la grilla que logró finalizar todos los grandes premios de la temporada 2026.

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El piloto bonaerense no protagonizó ningún abandono a lo largo del año, un registro que pone de manifiesto dos factores determinantes: la notable confiabilidad mecánica de su monoplaza Alpine A526 y su constante prolijidad al volante, manteniéndose al margen de maniobras de riesgo o errores de conducción que pudieran dejarlo fuera de competencia en las 14 fechas disputadas hasta el momento.

Qué pasó con Lewis Hamilton para que Franco Colapinto quedase como líder solitario

Hasta el desembarco en el trazado del Madring, Lewis Hamilton compartía este registro de efectividad con el argentino. Sin embargo, el británico siete veces campeón del mundo sufrió un problema con los frenos en su Ferrari SF-26, lo que provocó su abandono cuando apenas transcurrían seis vueltas del Gran Premio de España.

Por otra parte, si bien Yuki Tsunoda tampoco acumula abandonos en la estadística oficial, el japonés apenas disputó tres competencias durante la temporada con el equipo Racing Bulls (Países Bajos, Italia y España), al incorporarse como reemplazante de Liam Lawson luego de que este fuera promovido a Red Bull por la lesión de Isack Hadjar.

Cómo quedó la tabla de abandonos en la temporada 2026 de la Fórmula 1

El reverso de la estadística de efectividad expone severos problemas de fiabilidad y accidentes en varios equipos de la grilla. La tabla negativa está encabezada por Lance Stroll con el Aston Martin, quien debió retirarse anticipadamente en nueve oportunidades. Lo sigue el finlandés Valtteri Bottas al mando del Cadillac, acumulando siete abandonos.

En el resto del clasificador de abandonos se ubican Nico Hulkenberg (Audi) y Fernando Alonso (Aston Martin) con seis retiros cada uno; Alexander Albon (Williams) y Sergio Pérez (Cadillac) con cinco; mientras que Max Verstappen (Red Bull) y Oliver Bearman (Haas) registran cuatro. Más atrás figuran Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz Jr. (Williams), Lando Norris (McLaren) y Oscar Piastri (McLaren) con tres abandono cada uno.

Con dos retiros aparecen George Russell (Mercedes), Isack Hadjar (Red Bull) y Arvid Lindblad (Racing Bulls). Cierran la nómina con un solo abandono Lewis Hamilton (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls / Red Bull), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Gabriel Bortoleto (Audi), dejando en la cima de la consistencia a Franco Colapinto con cero abandonos sobre 14 carreras disputadas.

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