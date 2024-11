Linkin Park regresa a Argentina: cuándo, dónde, precios y cómo comprar las entradas

Linkin Park en Argentina: detalles sobre la venta de entradas

Aunque la fecha está confirmada, el proceso de venta de entradas aún no tiene datos específicos. Ni el valor de las entradas ni la fecha de inicio de la preventa han sido anunciados por la banda, por lo que los seguidores deberán estar atentos a próximas actualizaciones. La expectativa es alta, y se espera que los tickets se agoten rápidamente, especialmente debido a la inclusión de Emily Armstrong como vocalista, quien se ha convertido en una de las figuras clave en esta nueva etapa de la banda tras el lanzamiento de su álbum "From Zero".