Milei y Pettovello confirmaron la noticia más esperada por TODOS los jubilados

En concreto, este miércoles 12 de agosto es el turno de los titulares cuyo documento termina en 2. El jueves 13 deberán cobrar quienes tengan DNI finalizado en 3, mientras que el viernes 14 llegará el turno de los beneficiarios con documento terminado en 4.

El cronograma oficial para esta parte del universo previsional quedó organizado de la siguiente manera:

Lunes 10 de agosto: DNI terminados en 0.

Martes 11 de agosto: DNI terminados en 1.

Miércoles 12 de agosto: DNI terminados en 2.

Jueves 13 de agosto: DNI terminados en 3.

Viernes 14 de agosto: DNI terminados en 4.

Martes 18 de agosto: DNI terminados en 5.

Miércoles 19 de agosto: DNI terminados en 6.

Jueves 20 de agosto: DNI terminados en 7.

Viernes 21 de agosto: DNI terminados en 8.

Lunes 24 de agosto: DNI terminados en 9.

Por lo tanto, los jubilados y pensionados con DNI terminado en 2 tienen fecha de cobro este miércoles 12 de agosto, siempre que su prestación no supere el haber mínimo. El cronograma completo coincide con las fechas difundidas para agosto.

Jubilados con DNI terminado en 2, 3 y 4: cuánto cobran en agosto

El monto que reciben los jubilados depende del tipo de prestación y, especialmente, de si perciben el haber mínimo o un importe superior.

A partir de agosto, el haber mínimo jubilatorio es de $419.775,93. El valor surge de la actualización mensual del 1,89% aplicada por ANSES. La normativa oficial también fijó el haber máximo en $2.824.694,49.

Para los beneficiarios de menores ingresos, además, continúa el bono extraordinario de $70.000. Por eso, una persona que cobra exactamente la jubilación mínima puede alcanzar un ingreso total de $489.775,93 durante agosto.

El esquema permite distinguir tres situaciones:

Quien cobra la jubilación mínima: recibe $419.775,93 de haber y puede sumar el bono de $70.000.

Quien percibe un haber superior a la mínima pero inferior al monto que surge de sumar el bono: puede recibir un refuerzo proporcional para alcanzar el límite establecido.

Quien supera el monto de referencia: no necesariamente recibe el bono completo.

Por este motivo, no todos los jubilados obtendrán exactamente los mismos $70.000 adicionales. El refuerzo está diseñado para los sectores previsionales de menores ingresos y, en determinados casos, se determina de manera proporcional.

ANSES y el bono de $70.000: quiénes pueden recibirlo

El bono de $70.000 de ANSES continúa durante agosto y representa uno de los principales componentes extraordinarios del ingreso de los jubilados que cobran las prestaciones más bajas.

Para quienes perciben la mínima, el resultado es sencillo: al haber actualizado de $419.775,93, se adiciona el refuerzo de $70.000, con un total de $489.775,93.

Sin embargo, quienes tienen un haber ligeramente superior a la mínima pueden recibir un bono menor. La finalidad es complementar el ingreso hasta el límite fijado por el esquema vigente, en lugar de otorgar necesariamente el mismo importe a todos los beneficiarios.

El dato adquiere relevancia porque el haber previsional sí aumentó en agosto, mientras que el bono extraordinario se mantiene en $70.000. Por eso, el incremento porcentual sobre el ingreso final de quienes reciben el refuerzo es menor que el 1,89% aplicado exclusivamente al haber.

La movilidad de agosto se vinculó con la variación del IPC y fue formalizada mediante las normas correspondientes.

PUAM de ANSES: cuánto cobran los beneficiarios en agosto

La actualización también alcanzó a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para agosto de 2026, la PUAM fue fijada en $335.820,74. En los casos en que corresponde el bono extraordinario de $70.000, el ingreso puede alcanzar los $405.820,74.

También se actualizaron los valores correspondientes a las Pensiones No Contributivas. Para las PNC por invalidez y vejez, el haber base quedó en $293.843,15 y, con el refuerzo, puede alcanzar $363.843,15, según las condiciones de cada prestación.

En tanto, las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo tienen un calendario diferente y comenzarán a pagarse hacia fines de agosto.

Jubilaciones que superan la mínima: cuándo cobran

Los beneficiarios que reciben una jubilación o pensión superior al haber mínimo no siguen el mismo cronograma que quienes perciben la mínima.

Para este grupo, las fechas previstas son:

25 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.

26 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.

27 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.

28 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.

31 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.

Por lo tanto, quienes tienen un haber superior a la mínima no deben esperar el depósito durante la primera mitad de agosto, salvo que reciban otra prestación con un cronograma diferente.

ANSES: AUH y SUAF también tienen pagos este miércoles 12

El calendario de agosto no alcanza únicamente a los jubilados. La ANSES también mantiene en marcha los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

En ambos casos, este miércoles 12 de agosto corresponde cobrar a los titulares cuyo DNI finaliza en 2.

El cronograma para AUH y SUAF continúa así:

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 24 de agosto.

La movilidad de agosto también alcanzó a las asignaciones. Para la AUH, el monto total informado para el período se ubicó en torno a los $150.861,90, aunque el pago mensual directo corresponde al 80%, mientras que el 20% restante queda sujeto a la acreditación de los requisitos correspondientes.

Asignación por Embarazo: quiénes cobran el 12 de agosto

Las titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) también siguen un cronograma basado en la terminación del DNI.

En este caso, el esquema es prácticamente idéntico al de AUH:

0: 10 de agosto.

1: 11 de agosto.

2: 12 de agosto.

3: 13 de agosto.

4: 14 de agosto.

5: 18 de agosto.

6: 19 de agosto.

7: 20 de agosto.

8: 21 de agosto.

9: 24 de agosto.

Así, las beneficiarias cuyo DNI termina en 2 tienen fecha de cobro este miércoles 12 de agosto.

Prenatal y Maternidad: cómo sigue el calendario de ANSES

Las prestaciones vinculadas con embarazo y maternidad tienen un cronograma particular.

Para la Asignación por Prenatal, las fechas están agrupadas de a dos terminaciones:

DNI 0 y 1: 11 de agosto.

DNI 2 y 3: 12 de agosto.

DNI 4 y 5: 13 de agosto.

DNI 6 y 7: 14 de agosto.

DNI 8 y 9: 18 de agosto.

Por otra parte, la Asignación por Maternidad posee un tratamiento diferente: se abona desde el primer día establecido en el calendario correspondiente, independientemente de la terminación del documento.

Pensiones No Contributivas: quiénes cobran el 12 de agosto

Otro de los grupos que tiene depósitos programados durante esta jornada es el de los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

En este caso, ANSES agrupó las terminaciones de DNI de a dos:

0 y 1: 10 de agosto.

2 y 3: 11 de agosto.

4 y 5: 12 de agosto.

6 y 7: 13 de agosto.

8 y 9: 14 de agosto.

Esto significa que este miércoles 12 de agosto cobran las personas que reciben una PNC y tienen DNI terminado en 4 o 5. El cronograma también fue informado por medios que reprodujeron el calendario oficial.

Asignaciones de Pago Único: matrimonio, nacimiento y adopción

ANSES también mantiene abierto durante agosto el cronograma correspondiente a las Asignaciones de Pago Único, que incluyen las prestaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción.

A diferencia de otros beneficios, estas asignaciones no se distribuyen según una terminación diaria específica del DNI.

Para la primera quincena, el período de pago se extiende desde el 11 de agosto hasta el 11 de septiembre. Para la segunda quincena, el período va desde el 24 de agosto hasta el 11 de septiembre.

Por tratarse de una modalidad de pago diferente, los beneficiarios deben prestar atención al período correspondiente a su trámite.

ANSES: cuándo cobran las Asignaciones Familiares de PNC

Las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas también tienen un período de pago extendido.

En agosto, el calendario establece que las prestaciones para todas las terminaciones de DNI se abonan entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.

Esto significa que, en este caso, no existe una fecha única asociada al último número del documento como sucede con las jubilaciones mínimas, AUH o AUE.

Prestación por Desempleo: las fechas de agosto

El calendario de ANSES también contempla el pago de la Prestación por Desempleo.

Para el Plan 1, las fechas previstas son:

DNI 0 y 1: 24 de agosto.

DNI 2 y 3: 25 de agosto.

DNI 4 y 5: 26 de agosto.

DNI 6 y 7: 27 de agosto.

DNI 8 y 9: 28 de agosto.

En cuanto al Plan 2, el período de pago correspondiente se extiende desde el 30 de julio hasta el 11 de agosto, de acuerdo con el calendario difundido para este mes.

Cómo consultar cuándo cobro en ANSES

Las personas que reciben una prestación pueden verificar su fecha de pago y la información asociada al beneficio mediante los canales oficiales del organismo.

La consulta permite conocer cuándo corresponde cobrar, qué prestación está liquidada y cuál es el lugar de pago informado, según cada situación particular.

Además, es importante recordar que la fecha del calendario no implica necesariamente que todos los beneficiarios tengan el mismo monto. La suma final depende del tipo de prestación, los ingresos registrados, los complementos vigentes y, en el caso de jubilados, de si corresponde el bono extraordinario.

Para agosto, el dato central para los jubilados de menores ingresos es claro: el haber mínimo quedó en $419.775,93 y, con el bono de $70.000, puede llegar a $489.775,93.

Qué deben tener en cuenta los jubilados que cobran este miércoles 12 de agosto

La jornada de este miércoles concentra pagos para distintos grupos, pero las fechas no son iguales para todos.

En el caso de los jubilados y pensionados que no superan la mínima, cobran quienes tienen DNI terminado en 2. Para AUH, SUAF y Asignación por Embarazo, también corresponde el pago a documentos terminados en 2. En cambio, para las PNC, el turno es para las terminaciones 4 y 5.

La recomendación para los beneficiarios es revisar el calendario correspondiente a su prestación antes de concurrir a una sucursal bancaria o utilizar otro canal de cobro.

El esquema de agosto se desarrolla con una suba del 1,89% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, mientras continúa el refuerzo extraordinario de $70.000 destinado a los sectores previsionales de menores ingresos.