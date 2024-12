Lionel Messi sorprendió con un cambio de look antes de Navidad y enloqueció a sus fans: el video viral.

El capitán argentino, Lionel Messi, celebrará esta Navidad en su Rosario natal, pero antes decidió pasar por la peluquería y estrenar un nuevo look que no pasó desapercibido en redes sociales. Con un video que compartió en sus cuentas oficiales, el astro del fútbol mostró su renovado estilo y los seguidores no tardaron en reaccionar con entusiasmo.