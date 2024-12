Los mejores 100 futbolistas del 2024: en qué puesto quedó Messi y quién es el mejor argentino

Las clasificaciones que delimitaron a los mejores jugadores del 2024, o en su defecto, de la temporada 2023/24, tuvieron elecciones completamente dispares entre sí. Más allá de que la polémica estuvo centrada entre el mediocampista del Manchester City, quien había ganado el Balón de Oro y está en lo más alto de la nómina del medio inglés, y el extremo brasileño del Real Madrid, quien se quedó recientemente con el premio The Best, los puestos en los que terminó la Pulga marcan las diferentes posturas que tomaron los galardones.

lautaro martinez.jfif

En la gala organizada por France Football, el capitán de la selección argentina ni siquiera estuvo incluido en las votaciones de los 30 mejores futbolistas. Por su parte, en el de la FIFA quedó plasmado en el sexto lugar, mientras que en el de The Guardian finalizó vigesimoséptimo. Al mismo tiempo, es la primera vez que el astro argentino no está dentro del top ten del ranking del medio europeo. “A la edad de 37 años, su mejor momento ya pasó, pero todavía puede influir en el juego dentro y fuera del campo”, comentó Tom Lutz en la descripción de la temporada del rosarino.

En cambio, en el caso de Lautaro Martínez, terminó en la misma posición que en el Balón de Oro, con la salvedad de que no fue incluido en los premios The Best. “No contento con haber capitaneado al Inter hasta el título, terminar como goleador de la Serie A y se convirtió en el tercer jugador en la historia en marcar 20 goles de liga con los nerazzurri en tres temporadas consecutivas, Martínez siguió con todo eso al liderar a Argentina a la gloria en la Copa América este verano”, explicó The Guardian para justificar el séptimo lugar del Toro, quien fue el argentino que se ubicó en lo más alto del ranking.

Al mismo tiempo, a pesar de que no hubo una distinción especial, el Dibu Martínez fue el mejor arquero del ranking, ya que su 23° lugar le sirve para superar a todos los rivales en el puesto y ratificarlo como el mejor del año. De hecho, hay que bajar a la casilla 50 (Ederson Moraes) para encontrar a otro guardameta.

Por otro lado, el próximo argentino que aparece en la nómina es Julián Álvarez, en el 55° puesto. En el primer semestre del año, la Araña sumó varias estrellas más a su vitrina de la mano del Manchester City y el combinado nacional de Lionel Scaloni, mientras que a mitad de año se marchó al Atlético de Madrid para cambiar de aire y lucirse junto al Cholo Simeone. A pesar del arranque irregular en el Colchonero, ya se ubica como uno de los mejores futbolistas de La Liga de España.

El top ten y los argentinos en el ranking del medio The Guardian

1- Rodrigo Hernández

2- Vinícius Júnior

3- Erling Haaland

4- Lamine Yamal

5- Jude Bellingham

6- Harry Kane

7- Lautaro Martínez

8- Florian Wirtz

9- Dani Carvajal

10- Kylian Mbappé

23- Emiliano Martínez

27- Lionel Messi

55- Julián Álvarez

71- Ángel Di María

83- Cristian Romero