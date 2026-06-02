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Llega "Maravillosa Alicia": la experiencia inmersiva que promete revolucionar Buenos Aires

Luces, tecnología y magia: así será la experiencia única que desembarca en julio en el Jardín Botánico. Enterate.

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Llega Maravillosa Alicia: la experiencia inmersiva que promete revolucionar Buenos Aires

Cuando cae la noche sobre el Jardín Botánico Carlos Thays, la realidad parece quedar atrás. Los senderos se iluminan, los árboles cobran vida y uno de los espacios más emblemáticos de Buenos Aires se convierte en un escenario mágico donde todo puede pasar.

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A partir del 2 de julio desembarca "Maravillosa Alicia", una experiencia inmersiva de gran escala inspirada en Alicia en el País de las Maravillas que promete sorprender a grandes y chicos con un recorrido sensorial único, repleto de tecnología, luces, arte y desafíos interactivos.

Lejos de ser una muestra tradicional, la propuesta invita a los visitantes a convertirse en protagonistas de la historia. El público no solo observará el universo creado por Lewis Carroll: podrá caminarlo, explorarlo y vivirlo en primera persona.

Con doce instalaciones especialmente diseñadas para integrarse con la naturaleza del Botánico, la experiencia combina escenografías monumentales, arte lumínico, sonido envolvente y tecnología interactiva.

Entre los escenarios más impactantes aparecen el Conejo Blanco, el Jardín de la Reina Roja, el Gato de Cheshire, el famoso Té de Locos y una gigantesca partida de ajedrez que transportará a los visitantes al corazón del relato.

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Cada espacio fue pensado para generar sorpresa, interacción y fotografías espectaculares, convirtiendo el paseo en una aventura completamente diferente a cualquier otra propuesta cultural de la ciudad.

Uno de los aspectos más innovadores del espectáculo es ALI, una guía narrativa digital que acompañará a cada visitante a través de WhatsApp.

Sin necesidad de descargar aplicaciones, ALI irá desbloqueando contenido exclusivo, proponiendo desafíos y revelando secretos ocultos a medida que avance el recorrido.

Además, la experiencia incorpora una inteligencia artificial llamada AlicIA, creada especialmente para expandir el universo de la historia y generar nuevas formas de interacción con el público.

Los organizadores confirmaron que habrá recorridos adaptados para adultos, jóvenes y niños.

Los más pequeños contarán incluso con un dispositivo especialmente diseñado para vivir la aventura sin necesidad de leer ni utilizar teléfonos celulares.

Además, la propuesta incorpora herramientas de accesibilidad como contenidos en Lengua de Señas Argentina, pictogramas y un diseño libre de luces agresivas o sonidos invasivos.

Uno de los puntos más destacados es que toda la producción fue diseñada para convivir con el Jardín Botánico sin alterar su estructura.

La iluminación es LED de bajo consumo, las instalaciones son autoportantes y no requieren excavaciones ni intervenciones permanentes. Cuando finalice la experiencia, el espacio quedará exactamente igual que antes.

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de MundoTicket.

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venta exclusiva Banco Galicia (Visa):

  • Desde el jueves 28 de mayo a las 12 horas.
  • Hasta el domingo 31 de mayo a las 23:59.
  • Con 3 cuotas sin interés.

Venta general:

  • Desde el lunes 1° de junio a las 12 horas.

Precio de las entradas: desde $20.000.

Los espectáculos inmersivos nocturnos en jardines botánicos ya son furor en ciudades como Londres, Chicago, Brooklyn y Melbourne.

Ahora, Buenos Aires se suma a esta tendencia internacional con una producción que busca convertir al histórico Jardín Botánico Carlos Thays en uno de los grandes atractivos culturales y turísticos del invierno.

Todo indica que "Maravillosa Alicia" será uno de los eventos más fotografiados, comentados y visitados de la temporada.

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