Nora Colosimo rompió el silencio y despejó las dudas sobre el robo en la casa de Wanda Nara en Milán

Y sobre el hecho de inseguridad remarcó: "En el entretiempo (de Argentina y España) cuatro hombres encapuchados ingresaron a la casa".

"El susto y el mal momento no se lo deseo a los que hoy se burlan y descreen. Me presenté y realicé la denuncia ayer por la tarde", aclaró Nora Colosimo.

Y cerró con un mensaje directo para los haters que cuestionaron tanto a ella como a su hija: "¡Gracias! Que la unión que logró la Selección entre argentinos nos dure por siempre. No solo somos argentinos cada cuatro años", puntualizó.

Wanda Nara dio detalles del llamado de Mauro Icardi tras enterarse del robo en Milán

Pepe Ochoa contó en LAM los detalles del robo en la casa de Wanda Nara tras contactarse directamente con la conductora y qué hizo Mauro Icardi al enterarse del hecho.

"Entran a la mansión y estaban los niños adentro con una empleada, la mamá no estaba en ese momento", indicó el panelista en el programa que conduce Ángel de Brito por América Tv.

Y agregó: "Me cuenta Wanda que estaba en el entretiempo cuando cantaba Madonna y Justin Bieber ahí la llaman por teléfono el custodio y uno sus hijos".

En ese sentido, precisó detalles sobre el hecho de inseguridad y la intención de la mediática en que se encuentre a los responsables que ingresaron a su vivienda.

"Los chicos se encierran en un cuarto solos cuando empezaron a ver gente que no conocía en la casa. Les robaron dinero, joyas y los pasaportes. Wanda tiene custodia y quiere investigar", comentó el panelista.

Wanda Nara aprovechó para aclararle cómo intervino el futbolista de inmediato en la dramática situación ante algunas versiones que circularon de que él no habría creído de lo sucedido.

“Eso que están diciendo es mentira porque Mauro estaba con las cámaras cuando la policía estaba con los nenes y él lo vio. Y pidió hablar él con el custodio nuestro”, aseguró la mediática desactivando esas versiones.