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Afuera: la inesperada decisión de Alpine con Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría

La escudería Alpine oficializó una variante en el asiento de Franco Colapinto de cara a la primera sesión de entrenamientos en el circuito de Hungaroring.

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Afuera: la inesperada decisión de Alpine con Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría

El calendario de la máxima categoría del automovilismo internacional se prepara para encarar la última fecha antes de la pausa estival, con novedades de relevancia dentro del garaje de la escudería francesa. Franco Colapinto no participará de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría. La estructura técnica dispuso un cambio directo sobre la conducción del monoplaza para el primer contacto con el asfalto europeo, generando expectativa en el entorno del joven piloto argentino de cara a lo que será el cronograma del fin de semana.

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Franco Colapinto tiene una nueva oportunidad en Bélgica: larga 11° y quiere meterse en el top 10. (Foto: Reuters)

La modificación en la grilla para los ensayos iniciales responde a los lineamientos operativos fijados por el equipo antes del receso estival. Por decisión de Alpine, el piloto argentino cederá su lugar al estonio Paul Aron, quien hará su debut de temporada en la Fórmula 1 al mando del A526. Las autoridades de la escudería confirmaron el encuadre reglamentario de esta determinación y señalaron que la decisión responde a la obligación de sumar jóvenes pilotos en prácticas oficiales, esquema exigido por la categoría para el desarrollo de los nuevos talentos dentro de la grilla.

El reemplazante temporario del volante argentino cuenta con recorrido previo dentro de la estructura de desarrollo de la fábrica de Enstone. El estonio, que ya sumó experiencia en el simulador de Enstone y en tres prácticas libres el año pasado, expresó su entusiasmo por la oportunidad: “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de entrenamientos libres 1 con el equipo esta temporada”.

Qué dijo Paul Aron sobre su oportunidad de probar el monoplaza de Alpine

El piloto estonio valoró la posibilidad de rodar en pista real para contrastar los datos que viene recolectando en los ensayos de simulación.

La preparación previa del volante europeo estuvo focalizada en el trabajo interno con los ingenieros de la marca francesa durante los meses pasados. “He estado conduciendo el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y experimentar la sensación real. Mi objetivo personal es aprovechar esas oportunidades y ayudar en todo lo posible durante el resto del fin de semana”, afirmó Aron sobre el rol que cumplirá al volante del auto número uno durante la tanda inicial.

Esta rotación adquiere una relevancia singular en la planificación del campeonato mundial por el momento de la temporada en el que se ejecuta. La decisión de Alpine llega justo antes del receso de verano de la Fórmula 1, lo que convierte a Hungría en la última cita antes de la pausa, obligando a maximizar los tiempos de recolección de datos en pista.

A qué hora son los entrenamientos, la clasificación y la carrera del GP de Hungría

El Gran Premio de Hungría se disputará en el circuito de Hungaroring con el siguiente cronograma de actividades (en hora de la Argentina):

Viernes 24 de julio:

  • Práctica libre 1: 8:30

  • Práctica libre 2: 12:00

Sábado 25 de julio:

  • Práctica libre 3: 7:30

  • Clasificación: 11:00

Domingo 26 de julio:

  • Carrera: 10:00

Cuándo vuelve a correr la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Hungría

El certamen ingresará en su tradicional receso de verano una vez completada la actividad oficial en el trazado de Hungaroring.

El desenlace de la prueba en territorio húngaro marcará el cierre momentáneo de la competencia en el continente europeo antes de la reanudación formal de las fechas. Tras la competencia en el Hungaroring, la Fórmula 1 entrará en receso y retomará la actividad del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, momento en que las escuderías volverán a pon

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