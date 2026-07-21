Afuera: la inesperada decisión de Alpine con Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría

La preparación previa del volante europeo estuvo focalizada en el trabajo interno con los ingenieros de la marca francesa durante los meses pasados. “He estado conduciendo el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y experimentar la sensación real. Mi objetivo personal es aprovechar esas oportunidades y ayudar en todo lo posible durante el resto del fin de semana”, afirmó Aron sobre el rol que cumplirá al volante del auto número uno durante la tanda inicial.

Esta rotación adquiere una relevancia singular en la planificación del campeonato mundial por el momento de la temporada en el que se ejecuta. La decisión de Alpine llega justo antes del receso de verano de la Fórmula 1, lo que convierte a Hungría en la última cita antes de la pausa, obligando a maximizar los tiempos de recolección de datos en pista.

A qué hora son los entrenamientos, la clasificación y la carrera del GP de Hungría

El Gran Premio de Hungría se disputará en el circuito de Hungaroring con el siguiente cronograma de actividades (en hora de la Argentina):

Viernes 24 de julio:

Práctica libre 1: 8:30

Práctica libre 2: 12:00

Sábado 25 de julio:

Práctica libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 26 de julio:

Carrera: 10:00

Cuándo vuelve a correr la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Hungría

El certamen ingresará en su tradicional receso de verano una vez completada la actividad oficial en el trazado de Hungaroring.

El desenlace de la prueba en territorio húngaro marcará el cierre momentáneo de la competencia en el continente europeo antes de la reanudación formal de las fechas. Tras la competencia en el Hungaroring, la Fórmula 1 entrará en receso y retomará la actividad del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, momento en que las escuderías volverán a pon