Wanda Nara expuso un tema privado de la hija de Pochi: el feroz descargo de la panelista

"Yo jamás haría lo que ella hizo porque jamás expondría las cosas que me ha contado en privado. He tenido mil charlas con ella y nunca actuaría así", sostuvo la panelista, y cerró su descargo con un dejo de alivio: "Yo no tenía un secreto, pero no contaba nada porque mi hija era menor, no es pública y es una persona privada. Hoy que lo puedo contar con su permiso pienso que me saqué un peso de encima y que es un alivio".

¿Cómo fue el robo que sufrió Wanda Nara?

Wanda Nara sufrió un robo en su casa de campo de Galliate, a las afueras de Milán, mientras se encontraba en Nueva Jersey presenciando la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La empresaria se enteró de lo sucedido hacia el final del partido y contó la noticia en sus redes: "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán". Sus hijos, que habían quedado al cuidado de su madre, Nora Colosimo, tuvieron que encerrarse en un baño mientras los delincuentes iban directo a una de las habitaciones de la vivienda, y entre lo sustraído se llevaron documentos de la familia.

Según relató la propia Wanda, sus hijos "están bien a pesar del gran susto", y tanto ella como Maxi López se trasladaron de urgencia a Italia para reencontrarse con ellos, no sin antes agradecer la rápida respuesta de los Carabinieri italianos, que quedaron custodiando la propiedad. "Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo", expresó la conductora, destacando además la valentía de sus hijos durante el episodio.