A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
POLÉMICA

Wanda Nara expuso un tema privado de la hija de Pochi: el feroz descargo de la panelista

Tras el fuerte cruce en redes con Wanda Nara, Pochi rompió el silencio y habló de la situación personal que atravesó su hija.

21 jul 2026, 14:23
Banner seguínos en google Primicias Ya
Wanda Nara expuso un tema privado de la hija de Pochi: el feroz descargo de la panelista
Wanda Nara expuso un tema privado de la hija de Pochi: el feroz descargo de la panelista
Wanda Nara expuso un tema privado de la hija de Pochi: el feroz descargo de la panelista
Wanda Nara expuso un tema privado de la hija de Pochi: el feroz descargo de la panelista

Wanda Nara arremetió este lunes en redes sociales contra Gustavo Méndez y Pochi. A través de su perfil oficial en X, la empresaria expuso que la panelista atraviesa una dura situación de salud mental por parte de un familiar. "Hablando de hijos, ¿por qué no contás a quién tenías internado con una situación grave y tenés todavía con problemas mientras te dedicás al chisme barato y comentarios de resentida?", lanzó Wanda, y sumó: "¿Desde cuándo defendés a un violento de mujeres? ¿Querés que te refresque la cabeza de tu propia vida? Así no tenés tanto tiempo al pedo. Mirá tu vida y tu familia".

Ese cruce fue el pie para que Pochi decidiera blanquear en el ciclo que su hija atravesó problemas de salud mental. "Lo cuento ahora que mi hija es mayor y me dio el permiso de hacerlo", explicó la panelista.

Leé también

Nora Colosimo rompió el silencio y despejó las dudas sobre el robo en la casa de Wanda Nara en Milán

Nora Colosimo rompió el silencio y despejó las dudas sobre el robo en la casa de Wanda Nara en Milán

Su relato conmovió a Fernanda Iglesias, quien se sintió identificada con algunos puntos de la historia y no dudó en cruzar con dureza a Wanda: "Qué confundida que está Wanda en la vida. Decir estas cosas privadas como algo ofensivo habla de una persona que no entiende nada, que no es ejemplo de nada. Va a Turquía y paga un premio para ser la mujer del año porque no lo es de ninguna otra manera". Y remató: "No tiene valores, no tiene empatía. No entiende nada".

Pochi, que supo mantener una relación cercana y de amistad con Wanda, aseguró que no espera ningún tipo de disculpa de su parte: "Ella no tiene ese nivel de reflexión, así que no lo espero".

"Yo jamás haría lo que ella hizo porque jamás expondría las cosas que me ha contado en privado. He tenido mil charlas con ella y nunca actuaría así", sostuvo la panelista, y cerró su descargo con un dejo de alivio: "Yo no tenía un secreto, pero no contaba nada porque mi hija era menor, no es pública y es una persona privada. Hoy que lo puedo contar con su permiso pienso que me saqué un peso de encima y que es un alivio".

¿Cómo fue el robo que sufrió Wanda Nara?

Wanda Nara sufrió un robo en su casa de campo de Galliate, a las afueras de Milán, mientras se encontraba en Nueva Jersey presenciando la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La empresaria se enteró de lo sucedido hacia el final del partido y contó la noticia en sus redes: "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán". Sus hijos, que habían quedado al cuidado de su madre, Nora Colosimo, tuvieron que encerrarse en un baño mientras los delincuentes iban directo a una de las habitaciones de la vivienda, y entre lo sustraído se llevaron documentos de la familia.

Según relató la propia Wanda, sus hijos "están bien a pesar del gran susto", y tanto ella como Maxi López se trasladaron de urgencia a Italia para reencontrarse con ellos, no sin antes agradecer la rápida respuesta de los Carabinieri italianos, que quedaron custodiando la propiedad. "Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo", expresó la conductora, destacando además la valentía de sus hijos durante el episodio.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara

Lo más visto