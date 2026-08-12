Llega a Netflix una nueva película con Ben Affleck y es el estreno más esperado de 2026

El conflicto crecerá cuando la pareja intente reunir el dinero necesario para pagar el rescate. Sin embargo, el problema no se limitará a conseguir el dinero. Los protagonistas también deberán tomar decisiones que podrían poner en riesgo todo aquello que construyeron.

El elenco principal de Animales con Ben Affleck

Ben Affleck

Kerry Washington

Steven Yeun

Gillian Anderson

Adriana Paz

Luis Gerardo Méndez

Ben Affleck vuelve a dirigir una película después de Air

Con Animales, Ben Affleck volverá a ocupar la silla de director después de Air, la película de 2023 protagonizada por Matt Damon, Viola Davis, Jason Bateman y el propio Affleck.

Aunque su carrera comenzó principalmente como actor, Affleck también construyó una trayectoria reconocida como director.

Uno de sus trabajos más destacados fue Argo, película que dirigió y protagonizó y que ganó el Oscar a Mejor Película en 2013. La producción contó la historia de una operación de rescate relacionada con la crisis de los rehenes en Irán.

Antes de Argo, Affleck había dirigido Gone Baby Gone (2007) y The Town (2010). Más adelante también estuvo al frente de Live by Night (2016).

Cuándo se estrenará Animales en Netflix

Netflix confirmó que Animales llegará a la plataforma el 9 de octubre.

La producción marcará el regreso de Ben Affleck a la dirección cinematográfica después de Air y lo tendrá nuevamente delante de las cámaras.

Animales llegará así a Netflix con una premisa de suspenso, un elenco encabezado por figuras reconocidas y Ben Affleck nuevamente detrás de las cámaras.

Mirá el avance oficial de Animales en Netflix