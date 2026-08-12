En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
película
ESTRENOS

Llega a Netflix una nueva película con Ben Affleck y es el estreno más esperado de 2026

"Animales" ya tiene su primer adelanto en Netflix y revela el nuevo thriller de Ben Affleck, quien vuelve a ponerse detrás de las cámaras con un elenco de lujo.

Banner Seguinos en google DESK
Llega a Netflix una nueva película con Ben Affleck y es el estreno más esperado de 2026. (Foto: Archivo)

Llega a Netflix una nueva película con Ben Affleck y es el estreno más esperado de 2026. (Foto: Archivo)

Animales presentó su primer adelanto oficial y Netflix comenzó a revelar algunos detalles de la película que marcará el regreso de Ben Affleck a la dirección cinematográfica después de Air. El actor también será uno de los protagonistas de este thriller, que contará con un reparto integrado por Kerry Washington, Steven Yeun, Gillian Anderson, Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez.

Leé también Netflix presentó la serie Moria en una noche llena de estrellas en el Teatro Lola Membrives
Netflix presentó la serie Moria en una noche llena de estrellas en el Teatro Lola Membrives. (Créditos: Loli Laboureau/Netflix)

El proyecto llegará a la plataforma el 9 de octubre y estará centrado en una historia de secuestros, engaños y decisiones límite. La producción volverá a reunir a Ben Affleck con algunos colaboradores recientes y también tendrá detrás de cámaras a nombres vinculados con importantes proyectos de Hollywood.

Netflix presentó el adelanto de Animales, su nueva película

Netflix publicó el primer tráiler de Animales y, con él, dio a conocer la sinopsis oficial de la película. La historia seguirá a un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y a su esposa, quienes deberán enfrentarse a una situación extrema cuando su hijo sea secuestrado.

La descripción oficial plantea un escenario marcado por el suspenso y la presión. "Cuando su hijo es secuestrado, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su esposa se ven envueltos en una red de engaños", señala la sinopsis difundida por la plataforma.

El conflicto crecerá cuando la pareja intente reunir el dinero necesario para pagar el rescate. Sin embargo, el problema no se limitará a conseguir el dinero. Los protagonistas también deberán tomar decisiones que podrían poner en riesgo todo aquello que construyeron.

El elenco principal de Animales con Ben Affleck

  • Ben Affleck
  • Kerry Washington
  • Steven Yeun
  • Gillian Anderson
  • Adriana Paz
  • Luis Gerardo Méndez

Ben Affleck vuelve a dirigir una película después de Air

Con Animales, Ben Affleck volverá a ocupar la silla de director después de Air, la película de 2023 protagonizada por Matt Damon, Viola Davis, Jason Bateman y el propio Affleck.

Aunque su carrera comenzó principalmente como actor, Affleck también construyó una trayectoria reconocida como director.

Uno de sus trabajos más destacados fue Argo, película que dirigió y protagonizó y que ganó el Oscar a Mejor Película en 2013. La producción contó la historia de una operación de rescate relacionada con la crisis de los rehenes en Irán.

Antes de Argo, Affleck había dirigido Gone Baby Gone (2007) y The Town (2010). Más adelante también estuvo al frente de Live by Night (2016).

Cuándo se estrenará Animales en Netflix

Netflix confirmó que Animales llegará a la plataforma el 9 de octubre.

La producción marcará el regreso de Ben Affleck a la dirección cinematográfica después de Air y lo tendrá nuevamente delante de las cámaras.

Animales llegará así a Netflix con una premisa de suspenso, un elenco encabezado por figuras reconocidas y Ben Affleck nuevamente detrás de las cámaras.

Mirá el avance oficial de Animales en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: Lanzó el primer adelanto de "Animales", su nueva película de suspenso.
  • Dirección y Elenco: Ben Affleck dirige y protagoniza el thriller junto a Kerry Washington, Steven Yeun y Gillian Anderson, entre otros.
  • Estreno: La película, que aborda una historia de secuestros, llegará a la plataforma el 9 de octubre.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix película Ben Affleck
Notas relacionadas
Ricardo Darín arrasa en Netflix con este thriller argentino y es la película más vista
Qué ver en Netflix: la serie turca más atrapante que es ideal para maratonear
Furor en Netflix: la serie coreana que sorprende en solo 12 capítulos y es el K-drama del momento

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar