Se conoció por qué Tini Stoessel no invitó a sus padres al casamiento con Rodrigo De Paul

"Con el papá tiene una cuestión más si se quiere de haber laburado todo este tiempo juntos y con el hermano, que está en el medio de toda esta cuestión", detalló Ochoa.

Y acerca del vínculo entre Tini Stoessel y su hermano Francisco, dio un dato clave que refleja el presente de la familia: "Fran no tiene ningún problema con Tini pero sí Tini quiere cercar el entorno con Rodrigo y por eso lo vimos Fran vio los partidos (del Mundial) en sectores alejados de ella".

El otro motivo que de la tensión entre Tini Stoessel y sus padres

Paula Varela contó en el programa Intrusos (América Tv) el otro episodio que habría generado también diferencias entre Tini Stoessel y sus padres, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel.

"Parte de esta pelea tiene que ver con que Tini habló con los padres y quiso poner un administrador. Me confirman que es el mismo administrador que Rodrigo De Paul y no gustó nada que quiera poner el administrador de él. Me dicen como que la que baja la persiana es Tini y la mamá está triste", indicó la periodista.