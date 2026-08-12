En el peor momento de Mauro Icardi, la China Suárez reapareció y sorprendió con un sugestivo posteo

La actriz publicó una fotografía en la que se la puede observar recostada durante una sesión dermatológica. En la postal, se mostró mientras realizaba un tratamiento de belleza y acompañó la imagen con un mensaje relacionado con el cuidado de su piel: "Limpieza facial con las manos mágicas".

El posteo de la China Suárez llamó particularmente la atención por el momento en el que decidió compartirlo. Mientras las redes sociales estaban atravesadas por el nuevo descargo de Mauro Icardi y sus cuestionamientos hacia Wanda Nara, la actriz eligió mostrar una actividad completamente alejada del conflicto.

Pero la publicación no terminó allí. Porque Eugenia China Suárez mostró una segunda fotografía junto a la profesional que estuvo a cargo del tratamiento dermatológico. De esta manera, mostró otro momento de su jornada y dejó en evidencia que también aprovechó parte de su día para relajarse y ocuparse del cuidado de su piel.

Vale recordar que no es la primera vez que una publicación de la China Suárez queda bajo la lupa en medio de las disputas entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

Cuál fue el lapidario comentario de Yanina Latorre para con la China Suárez y Mauro Icardi tras sus conflictos con Wanda Nara

Después de que Mauro Icardi volviera a estar en el foco de la escena, tanto por su futuro profesional como por el conflicto mediático y judicial que mantiene con Wanda Nara, el periodista Gustavo Noriega analizó la actual situación del futbolista durante el programa radial de Yanina Latorre en El Observador.

Allí se refirió a la situación del delantero y aseguró que Galatasaray todavía no encontró un reemplazante para cubrir el lugar que dejó tras su salida. Al mismo tiempo, remarcó que Icardi aún no logró concretar su llegada a otro equipo y señaló las dificultades que podría enfrentar si queda afuera de las competencias internacionales.

En ese contexto, el periodista lanzó una contundente advertencia sobre el futuro del jugador: “Va a terminar arreglando una cosa muy de apuro y no va a ser interesante”.

Las declaraciones también provocaron la reacción de Yanina Latorre, quien volvió a cuestionar la actitud de Mauro Icardi frente a sus conflictos personales y su exposición en redes sociales. “Y sigue peleando con Wanda por redes, qué patético todo”, expresó la conductora.

Además, Yanina fue especialmente crítica con la relación del futbolista y China Suárez, al considerar excesiva la exposición de ambos. “Él y la China me dan un cringe cuando los veo. No tienen vida, están todo el día juntos, uno no puede vivir simbióticamente”, sostuvo. Y, lejos de bajar el tono, cerró con una frase lapidaria sobre la pareja: “Tienen una vida muy patética”.