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ANSES: cómo obtener descuentos en supermercados y farmacias siendo jubilado

Jubilados y pensionados pueden acceder a beneficios en miles de comercios de todo el país. Qué supermercados y farmacias participan y cómo aprovechar las promociones.

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ANSES: cómo obtener descuentos en supermercados y farmacias siendo jubilado

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El programa Beneficios ANSES reúne miles de comercios adheridos y permite obtener promociones en supermercados, farmacias, perfumerías, ópticas, estaciones de servicio y otros rubros.

Los descuentos pueden representar un ahorro importante en las compras cotidianas, especialmente en alimentos, productos de limpieza, medicamentos y artículos de cuidado personal.

¿Qué descuentos pueden obtener los jubilados de ANSES?

Los porcentajes varían según el comercio y la promoción vigente. En algunos establecimientos, los beneficios parten del 10% de descuento, mientras que determinadas cadenas y comercios ofrecen promociones especiales.

Entre los rubros incluidos se encuentran:

  • Supermercados.
  • Farmacias.
  • Perfumerías.
  • Ópticas.
  • Estaciones de servicio.
  • Comercios de alimentos.
  • Locales de productos de limpieza y cuidado personal.

El beneficio está disponible para los titulares que cobran prestaciones de ANSES y las condiciones pueden cambiar de acuerdo con cada comercio adherido.

¿En qué supermercados hay descuentos de ANSES?

Entre las cadenas que forman parte de la red de beneficios aparecen:

  • Carrefour.
  • Coto.
  • Changomás.
  • La Anónima.
  • Disco.
  • Jumbo.
  • Vea.
  • Día.
  • Josimar.

La disponibilidad y las condiciones de cada promoción pueden variar según la sucursal, el día de la semana, el medio de pago y el producto adquirido.

Por eso, antes de realizar una compra es recomendable consultar la promoción correspondiente al comercio elegido.

¿Cómo funcionan los descuentos?

La modalidad depende del establecimiento.

En algunos casos, el descuento se realiza directamente al momento de pagar. En otros, el beneficio funciona mediante un reintegro posterior, que se acredita en la cuenta vinculada al medio de pago utilizado.

También pueden existir topes de devolución, días específicos de vigencia o condiciones particulares para acceder a la promoción.

Por este motivo, es importante revisar los términos del beneficio antes de realizar la compra.

¿Cómo acceder a los beneficios de ANSES?

Para aprovechar las promociones, el jubilado o pensionado debe verificar cuáles son los comercios adheridos y las condiciones vigentes para cada beneficio.

En determinados casos, alcanza con utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que se cobra la prestación previsional. En otros, pueden existir requisitos adicionales vinculados al medio de pago.

Los beneficios pueden utilizarse en distintas localidades del país, aunque la oferta disponible depende de los comercios adheridos en cada zona.

¿Se pueden sumar los descuentos de ANSES con promociones bancarias?

En algunos casos, los beneficios pueden complementarse con promociones ofrecidas por bancos y entidades financieras.

Estas promociones pueden incluir descuentos adicionales, reintegros o cuotas sin interés, aunque no todas son acumulables.

Por eso, antes de pagar conviene consultar las condiciones tanto del beneficio de ANSES como de la promoción bancaria.

¿Cómo consultar los comercios adheridos a Beneficios ANSES?

Los jubilados y pensionados pueden consultar el listado actualizado de comercios y promociones disponibles a través de los canales oficiales de ANSES.

La oferta se actualiza de acuerdo con los acuerdos vigentes con cada comercio, por lo que los descuentos, días y condiciones pueden modificarse.

De esta manera, antes de hacer una compra, los beneficiarios pueden verificar si el supermercado, farmacia o comercio elegido participa del programa y cuál es el descuento disponible.

En pocas palabras

  • Beneficios ANSES: Jubilados y pensionados acceden a descuentos en miles de comercios.
  • Comercios adheridos: Promociones disponibles en supermercados, farmacias y otros rubros.
  • Acceso a descuentos: Verificación de comercios y condiciones vigentes para aprovechar beneficios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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