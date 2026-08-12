ANSES: cómo obtener descuentos en supermercados y farmacias siendo jubilado

Entre los rubros incluidos se encuentran:

Supermercados.

Farmacias.

Perfumerías.

Ópticas.

Estaciones de servicio.

Comercios de alimentos.

Locales de productos de limpieza y cuidado personal.

El beneficio está disponible para los titulares que cobran prestaciones de ANSES y las condiciones pueden cambiar de acuerdo con cada comercio adherido.

¿En qué supermercados hay descuentos de ANSES?

Entre las cadenas que forman parte de la red de beneficios aparecen:

Carrefour.

Coto.

Changomás.

La Anónima.

Disco.

Jumbo.

Vea.

Día.

Josimar.

La disponibilidad y las condiciones de cada promoción pueden variar según la sucursal, el día de la semana, el medio de pago y el producto adquirido.

Por eso, antes de realizar una compra es recomendable consultar la promoción correspondiente al comercio elegido.

¿Cómo funcionan los descuentos?

La modalidad depende del establecimiento.

En algunos casos, el descuento se realiza directamente al momento de pagar. En otros, el beneficio funciona mediante un reintegro posterior, que se acredita en la cuenta vinculada al medio de pago utilizado.

También pueden existir topes de devolución, días específicos de vigencia o condiciones particulares para acceder a la promoción.

Por este motivo, es importante revisar los términos del beneficio antes de realizar la compra.

¿Cómo acceder a los beneficios de ANSES?

Para aprovechar las promociones, el jubilado o pensionado debe verificar cuáles son los comercios adheridos y las condiciones vigentes para cada beneficio.

En determinados casos, alcanza con utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que se cobra la prestación previsional. En otros, pueden existir requisitos adicionales vinculados al medio de pago.

Los beneficios pueden utilizarse en distintas localidades del país, aunque la oferta disponible depende de los comercios adheridos en cada zona.

¿Se pueden sumar los descuentos de ANSES con promociones bancarias?

En algunos casos, los beneficios pueden complementarse con promociones ofrecidas por bancos y entidades financieras.

Estas promociones pueden incluir descuentos adicionales, reintegros o cuotas sin interés, aunque no todas son acumulables.

Por eso, antes de pagar conviene consultar las condiciones tanto del beneficio de ANSES como de la promoción bancaria.

¿Cómo consultar los comercios adheridos a Beneficios ANSES?

Los jubilados y pensionados pueden consultar el listado actualizado de comercios y promociones disponibles a través de los canales oficiales de ANSES.

La oferta se actualiza de acuerdo con los acuerdos vigentes con cada comercio, por lo que los descuentos, días y condiciones pueden modificarse.

De esta manera, antes de hacer una compra, los beneficiarios pueden verificar si el supermercado, farmacia o comercio elegido participa del programa y cuál es el descuento disponible.