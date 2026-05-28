Desafío matemático: ¿cuánto es 50 ÷ 5 × 9 + 7 - 3?

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 50 ÷ 5 × 9 + 7 - 3. ¡El juego comienza ahora!
Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 10 segundos?
Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 10 segundos?
Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 50 ÷ 5 × 9 + 7 - 3. ¡El juego comienza ahora!
Aunque pueda parecer simple, este tipo de ejercicios suele dar lugar a errores cuando no se sigue el orden adecuado de los cálculos.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo. El esquema es el siguiente:
Paréntesis
Exponentes
Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha
Sumas y restas, también de izquierda a derecha
En este caso, la expresión no contiene paréntesis ni exponentes, por lo que se comienza directamente con las divisiones y multiplicaciones.
Siguiendo el orden de izquierda a derecha:
50 ÷ 5 = 10
Ese resultado se multiplica por 9:
10 × 9 = 90
La expresión queda reducida a:
90 + 7 - 3
Primero se realiza la suma:
90 + 7 = 97
Luego la resta:
97 - 3 = 94
Resultado final: 94
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.