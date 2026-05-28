En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Pelea
Kioscos
Neuquén

Habló la joven que protagonizó la pelea viral en el kiosco y dio su versión: "Ella me..."

La clienta había ido a reclamar el maltrato que habrían recibido sus hermanas antes de desatar la feroz pelea que se hizo viral. "Me amenazó con apuñalarme”, sostuvo.

Banner Seguinos en google DESK
Escándalo en Neuquén: difundieron otra grabación del conflicto en una despensa. Foto: captura video

Escándalo en Neuquén: difundieron otra grabación del conflicto en una despensa. Foto: captura video

La joven que protagonizó la violenta pelea viral en un almacén de Neuquén rompió el silencio y aseguró que el conflicto no comenzó por una simple compra de papas fritas, sino por una situación de “maltrato” que, según denunció, venía ocurriendo desde hacía tiempo con su familia. “Fui a reclamar por algo que venía pasando hace mucho”, expresó en redes sociales tras la difusión de las imágenes.

Leé también Truco viral: para qué sirve poner papel aluminio debajo del módem de wifi
Truco viral: para qué sirve poner papel aluminio debajo del módem de wifi. (Foto: Archivo)

El episodio ocurrió en un comercio del barrio Islas Malvinas y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. El video se viralizó rápidamente y mostró a una clienta y a una empleada enfrentándose a golpes delante de otros compradores, en una escena que generó fuerte repercusión en redes sociales.

Según relató la joven involucrada, el reclamo surgió porque sus hermanas, una de ellas con discapacidad, “venían sufriendo malos tratos” por parte de la trabajadora del almacén. Además, sostuvo que las imágenes difundidas “están editadas” y no muestran todo lo ocurrido dentro del negocio.

Embed

El video está cortado. Después de eso seguimos agarrándonos a trompadas y ella me amenazó con apuñalarme”, aseguró la joven en su descargo. También remarcó que entiende las dificultades de la atención al público, pero insistió en que “nada justifica el maltrato”.

Cómo empezó la pelea viral en el almacén de Neuquén

Las primeras imágenes difundidas corresponden al momento en que una joven compra “3 mil pesos en papitas” en el almacén ubicado sobre la calle Abraham al 1500. En la grabación se observa a la empleada preparando el pedido, subiéndose a un balde para alcanzar la mercadería y entregando el vuelto sin discusiones visibles.

Sin embargo, el conflicto escaló más tarde cuando la hermana de la clienta regresó al comercio para reclamar por la supuesta mala atención recibida. Fue entonces cuando comenzó una fuerte discusión que terminó en una brutal pelea a golpes.

Embed

En las imágenes se puede ver cómo ambas mujeres empiezan a insultarse hasta que la clienta arroja una bolsa de papas fritas contra la empleada. A partir de ahí comenzaron los empujones, tirones de pelo y golpes, mientras otros clientes intentaban separarlas.

Durante el forcejeo cayó la caja registradora y parte de la mercadería quedó desordenada. Finalmente, varias personas lograron intervenir y detener la pelea.

Qué dijo el dueño del almacén tras la viralización

El comercio pertenece a José y Gladys, una pareja boliviana que abrió el almacén hace poco más de un año. Tras la repercusión del caso, José explicó que él mismo entregó las grabaciones de las cámaras de seguridad para respaldar una posible denuncia de la empleada.

No obstante, cuestionó la difusión masiva de los videos y aseguró que la situación terminó perjudicando al negocio. “Ya habíamos hablado con la familia de la chica y parecía que el problema estaba resuelto. Después apareció el video y todo empeoró”, afirmó en declaraciones a medios locales.

Mientras tanto, la empleada continúa trabajando normalmente y el episodio sigue generando debate en redes sociales y entre los vecinos del barrio. Hasta el momento no se registraron denuncias formales ni personas heridas de gravedad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pelea Kioscos
Notas relacionadas
Truco viral: para qué sirve poner una cucharada de café en la heladera y por qué lo recomiendan
Truco viral: para qué sirve rociar vinagre en el bidet de casa y por qué lo recomiendan
Empujones y tirada de pelos: fue a reclamar por la mala atención y terminó a las piñas con la cajera

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar