Habló la joven que protagonizó la pelea viral en el kiosco y dio su versión: "Ella me..."

“El video está cortado. Después de eso seguimos agarrándonos a trompadas y ella me amenazó con apuñalarme”, aseguró la joven en su descargo. También remarcó que entiende las dificultades de la atención al público, pero insistió en que “nada justifica el maltrato”.

Cómo empezó la pelea viral en el almacén de Neuquén

Las primeras imágenes difundidas corresponden al momento en que una joven compra “3 mil pesos en papitas” en el almacén ubicado sobre la calle Abraham al 1500. En la grabación se observa a la empleada preparando el pedido, subiéndose a un balde para alcanzar la mercadería y entregando el vuelto sin discusiones visibles.

Sin embargo, el conflicto escaló más tarde cuando la hermana de la clienta regresó al comercio para reclamar por la supuesta mala atención recibida. Fue entonces cuando comenzó una fuerte discusión que terminó en una brutal pelea a golpes.

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En las imágenes se puede ver cómo ambas mujeres empiezan a insultarse hasta que la clienta arroja una bolsa de papas fritas contra la empleada. A partir de ahí comenzaron los empujones, tirones de pelo y golpes, mientras otros clientes intentaban separarlas.

Durante el forcejeo cayó la caja registradora y parte de la mercadería quedó desordenada. Finalmente, varias personas lograron intervenir y detener la pelea.

Qué dijo el dueño del almacén tras la viralización

El comercio pertenece a José y Gladys, una pareja boliviana que abrió el almacén hace poco más de un año. Tras la repercusión del caso, José explicó que él mismo entregó las grabaciones de las cámaras de seguridad para respaldar una posible denuncia de la empleada.

No obstante, cuestionó la difusión masiva de los videos y aseguró que la situación terminó perjudicando al negocio. “Ya habíamos hablado con la familia de la chica y parecía que el problema estaba resuelto. Después apareció el video y todo empeoró”, afirmó en declaraciones a medios locales.

Mientras tanto, la empleada continúa trabajando normalmente y el episodio sigue generando debate en redes sociales y entre los vecinos del barrio. Hasta el momento no se registraron denuncias formales ni personas heridas de gravedad.